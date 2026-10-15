Embajada estadounidense motiva la enseñanza del inglés en el país

Chelsia Hetrick, consejera de Asuntos Públicos de la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo. ( CORTESÍA U.S. EMBASSY SANTO DOMINGO )

El Instituto Cultural Dominico Americano (ICDA) y la Embajada de los Estados Unidos celebraron el encuentro "Avances que inspiran: formación, evidencia y colaboración para fortalecer la enseñanza del inglés", en el marco de la Mesa de Trabajo para el Avance del Inglés en República Dominicana.

La actividad reunió a representantes de instituciones públicas y privadas, educadores y aliados para presentar avances en formación y certificación docente, resultados de investigaciones y oportunidades de colaboración.

El encuentro estuvo encabezado por Chelsia Hetrick, consejera de Asuntos Públicos de la Embajada estadounidense; Enrique Fernández Malla, director ejecutivo del ICDA; Jesús Andújar Avilés, director ejecutivo del Ideice, y Ancell Scheker, viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos del Minerd.

Hetrick destacó la importancia del trabajo conjunto entre instituciones para fortalecer las capacidades de los docentes de inglés.

Programa de certificación docente

Durante la actividad se informó que el Teacher Development Center del ICDA y el Centro Cultural Dominico Americano de Santiago obtuvieron licencias para impartir el SIT TESOL Certificate Course, programa internacional de certificación docente que comprende aproximadamente 180 horas de formación, práctica y evaluación.

Asimismo, el Ideice presentó el estudio "Perfil y características del profesorado de inglés en el sector público preuniversitario de la República Dominicana y de las intervenciones que contribuyen a su formación (2025)".

Andújar explicó que se trata del primer estudio oficial sobre las características del profesorado de inglés del sector público preuniversitario y destacó la necesidad de fortalecer el diagnóstico de competencias y la formación docente.

Fernández Malla reiteró la disposición del ICDA de colaborar con el Minerd en evaluación y transferencia de capacidades.

Durante la jornada, el Instituto Dominico Americano también entregó una donación de libros al Ministerio de Educación para su utilización en las escuelas públicas.