Fundanir suma 38 trasplantes renales pediátricos con apoyo de iniciativas solidarias
Los fondos recaudados por la fundación contribuyen a cubrir gastos médicos que no contemplan los seguros de salud
La Fundación para Niños con Insuficiencia Renal (Fundanir) ha hecho posibles 38 trasplantes renales pediátricos, mediante un trabajo que incluye iniciativas de recaudación para cubrir gastos médicos y facilitar el acceso de los pacientes al procedimiento.
La fundación, creada en 2017, acompaña a niños con enfermedades renales crónicas y a sus familias. Según la organización, ha brindado apoyo a más de 80 niños y contribuido a financiar 38 trasplantes.
La insuficiencia renal crónica afecta la capacidad de los riñones para filtrar la sangre y eliminar toxinas, además de comprometer el crecimiento y la salud general de los pacientes. Para los niños que requieren un trasplante, el costo del procedimiento y de la atención asociada puede representar una barrera económica para sus familias.
Recaudación de fondos
Para contribuir a cubrir esos gastos, Fundanir organiza actividades de recaudación, entre ellas una cena solidaria y un bingo anual. Los recursos obtenidos permiten asumir tratamientos y costos no cubiertos por los seguros médicos, así como dar continuidad a la atención de los pacientes.
La quinta edición del bingo se celebró el pasado 7 de octubre en el JW Marriott Santo Domingo, con la asistencia de unas 600 personas y el respaldo de patrocinadores y aliados. Lo recaudado se destinará a continuar financiando trasplantes renales pediátricos.
"Cada trasplante que logramos costear gracias a actividades como esta demuestra que, cuando unimos muchos granitos de arena, podemos formar una playa", expresó Emiliana Velutini de Fajardo, presidenta de Fundanir.
"Esta jornada nos compromete a seguir ampliando el acceso para que más niños puedan ser trasplantados y lograr nuestro sueño de Cero niños en diálisis", agregó.
En una nota de prensa, la institución reafirmó su compromiso de aumentar el número de niños trasplantados y de seguir cambiando la vida de más pequeños con insuficiencia renal en el país.
Fundanir mantiene su labor con el apoyo de profesionales médicos, patrocinadores y personas que contribuyen a sus iniciativas solidarias.