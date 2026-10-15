Fundanir suma 38 trasplantes renales pediátricos con apoyo de iniciativas solidarias

Participantes en la quinta edición del bingo de Fundanir. ( CEDIDA POR FUNDANIR )

La Fundación para Niños con Insuficiencia Renal (Fundanir) ha hecho posibles 38 trasplantes renales pediátricos, mediante un trabajo que incluye iniciativas de recaudación para cubrir gastos médicos y facilitar el acceso de los pacientes al procedimiento.

La fundación, creada en 2017, acompaña a niños con enfermedades renales crónicas y a sus familias. Según la organización, ha brindado apoyo a más de 80 niños y contribuido a financiar 38 trasplantes.

La insuficiencia renal crónica afecta la capacidad de los riñones para filtrar la sangre y eliminar toxinas, además de comprometer el crecimiento y la salud general de los pacientes. Para los niños que requieren un trasplante, el costo del procedimiento y de la atención asociada puede representar una barrera económica para sus familias.

Recaudación de fondos

Para contribuir a cubrir esos gastos, Fundanir organiza actividades de recaudación, entre ellas una cena solidaria y un bingo anual. Los recursos obtenidos permiten asumir tratamientos y costos no cubiertos por los seguros médicos, así como dar continuidad a la atención de los pacientes.

La quinta edición del bingo se celebró el pasado 7 de octubre en el JW Marriott Santo Domingo, con la asistencia de unas 600 personas y el respaldo de patrocinadores y aliados. Lo recaudado se destinará a continuar financiando trasplantes renales pediátricos.

"Cada trasplante que logramos costear gracias a actividades como esta demuestra que, cuando unimos muchos granitos de arena, podemos formar una playa", expresó Emiliana Velutini de Fajardo, presidenta de Fundanir.

"Esta jornada nos compromete a seguir ampliando el acceso para que más niños puedan ser trasplantados y lograr nuestro sueño de Cero niños en diálisis", agregó.

En una nota de prensa, la institución reafirmó su compromiso de aumentar el número de niños trasplantados y de seguir cambiando la vida de más pequeños con insuficiencia renal en el país.

Fundanir mantiene su labor con el apoyo de profesionales médicos, patrocinadores y personas que contribuyen a sus iniciativas solidarias.