El presidente de la República, Luis Abinader, pidió este jueves al pueblo dominicano unirse en oración por la salud del papa León XIV, quien permanece ingresado en el hospital Gemelli de Roma, tras someterse a una intervención quirúrgica para extirpar un tumor maligno en el pulmón derecho.

El mandatario hizo el llamado durante un momento de recogimiento en los jardines del Vaticano, acompañado de la primera dama, Raquel Arbaje, junto a la imagen de la Virgen de la Altagracia, considerada madre protectora del pueblo dominicano.

Durante el encuentro, Abinader invitó a los presentes a rezar un Padre Nuestro por la recuperación del pontífice y pidió a Dios que pusiera sus manos sobre él para favorecer su mejoría.

Asimismo, reiteró su deseo de que León XIV visite la República Dominicana en 2027, como parte de la invitación que le extendió.

"Y que pueda visitarnos en la República Dominicana, como ha sido nuestra intención", expresó el gobernante.

Oraciones por las familias dominicanas

Durante sus plegarias, Abinader también pidió por el bienestar de las familias dominicanas, tanto de aquellas que residen en el territorio nacional como de las que se encuentran en el extranjero.

"Te pido por cada una de las personas y cada una de las familias representadas aquí", manifestó.

El mandatario elevó oraciones por la paz y la unidad de los hogares, al tiempo que encomendó a Dios sus responsabilidades al frente del Gobierno.

"Señor, sabiduría para gobernar, rectitud en mis decisiones, fortaleza en las pruebas y un corazón atento a los más pequeños", expresó.

También pidió sensibilidad para atender a las personas más vulnerables y fortaleza para enfrentar las dificultades que implica el ejercicio de sus funciones.

De igual manera, incluyó en sus plegarias a la Iglesia católica y su misión de llevar el mensaje de fe y salvación a los pueblos.

Estado de salud del papa León XIV

El papa León XIV continúa recuperándose en el hospital Gemelli de Roma, donde permanece ingresado desde que fue sometido el martes a una operación para extirpar un tumor maligno en el pulmón derecho.

De acuerdo con informaciones difundidas este jueves 15 de octubre por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el pontífice ha retomado sus actividades laborales desde el centro hospitalario y presenta una evolución favorable, según reportaron las agencias EFE y AFP.

Los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora, responsables de su seguimiento, informaron que una radiografía de tórax mostró una "buena recuperación del pulmón operado", dos días después de la intervención quirúrgica.

Asimismo, indicaron que las pruebas de control realizadas durante la mañana arrojaron resultados normales y que el proceso posoperatorio avanza conforme a las previsiones médicas.