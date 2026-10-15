Madre pide ayuda de las autoridades para traer a su hijo herido por segunda vez en la guerra entre Rusia y Ucrania

Composición fotográfica que muestra a Juan Carlos Ávila Espaillat vestido con ropa militar y portando un arma. Asegura que está en Rusia y que combate en la guerra con Ucrania. ( CAPTURAS DE VIDEOS PUBLICADOS POR ÁVILA ESPAILLAT EN SU INSTAGRAM )

La madre de Juan Carlos Ávila Espaillat, un dominicano que resultó herido por segunda ocasión mientras combatía en la guerra entre Rusia y Ucrania, pidió la intervención de las autoridades para que se realice las gestiones necesarias que permitan su regreso al país y garanticen su protección.

Yesenia María Espaillat relató que su hijo recibió un disparo en una pierna, cuya bala fue extraída, y otro en la espalda, que, según le informó, le salió por el abdomen. La mujer teme que esta última herida haya comprometido algún órgano, aunque dijo desconocer la magnitud de las lesiones internas.

Explicó que ha mantenido comunicación intermitente con Juan Carlos y que, en uno de sus últimos contactos, este le contó entre lágrimas que lo habían dejado solo en un lugar donde debía alcanzar a sus compañeros y que ese mismo día fue herido en el frente.

Según su testimonio, el joven permanece bajo atención médica, pero la familia desconoce la evolución de su estado de salud y teme que, pese a sus lesiones, sea enviado nuevamente a combatir.

"Mami, van a dejar que me muera aquí", fue la expresión que, según Espaillat, le manifestó su hijo al comunicarle el temor de que no le permitan salir de esa situación.

"Nos sentimos sin respaldo, nos sentimos desamparados", expresó la madre al describir la incertidumbre que enfrenta su familia y reclamar respuestas sobre las medidas adoptadas para asistir al joven.

Herido por primera vez A finales de septiembre, Ávila Espaillat informó en sus redes sociales que había sido herido. Luego subió un video en un hospital, donde le operaron una pierna. Tras esto, su hermano Carlos Ávila, denunció, también en las redes sociales, que las autoridades militares rusas lo habrían forzado a firmar el alta médica y a reincorporarse al frente el 25 de octubre, pese a heridas abiertas en ambas piernas y en un glúteo.

Gestiones ante las autoridades

Espaillat indicó que ha acudido a distintas instituciones dominicanas en busca de ayuda. Según explicó, presentó una denuncia ante la Policía Nacional y fue remitida a una dependencia que atiende casos relacionados con la trata y el tráfico de personas.

También asistió a una cita en la Embajada de Rusia en República Dominicana, donde, según su versión, le indicaron que debía dirigirse a la representación diplomática dominicana en ese país.

Posteriormente, la embajada dominicana en Rusia se comunicó con ella y le solicitó documentos para tramitar el caso, entre ellos el acta de nacimiento de Juan Carlos y un acto de apoderamiento notariado. La madre aseguró que entregó los documentos requeridos y que ha intentado comunicarse reiteradamente con esa representación para conocer los avances, sin obtener, según afirmó, información suficiente.

Agregó que un funcionario de la Cancillería dominicana en el país le informó que se había intentado contactar a su hijo mediante Instagram, pero que no se había logrado establecer comunicación con él.

Ante la falta de información que denuncia, Espaillat hizo un llamado al presidente Luis Abinader y a las autoridades diplomáticas dominicanas para que agilicen las gestiones necesarias que permitan el retorno de Juan Carlos Ávila a República Dominicana lo antes posible, donde pueda recibir la atención médica que necesita y reunirse con su familia.

Firmó contrato Juan Carlos Ávila Espaillat, de 28 años, está entre los dominicanos que firmaron contratos para ir a combatir a la guerra entre Rusia con Ucrania. Según el documento al que tuvo acceso Diario Libre, fue firmado el pasado 16 de agosto. A través de las redes sociales, Ávila Espaillat ha documentado parte de lo que ha vivido sirviendo como mercenario en Rusia.

Seguimiento del Mirex

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) informó que mantiene el seguimiento a los casos de dominicanos que viajaron a Rusia tras acceder a ofertas de trabajos técnicos y que posteriormente habrían sido incorporados a actividades relacionadas con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Hasta el pasado 7 de octubre había recibido documentación correspondiente a 20 ciudadanos dominicanos formalmente identificados por sus familiares, cuyos casos fueron puestos en conocimiento de las autoridades rusas.

También dijo que, de acuerdo a las informaciones recibidas, los ciudadanos involucrados suscribieron individualmente contratos en territorio ruso. Sin embargo, algunos de ellos y sus familiares han comunicado al Mirex que las circunstancias en las que posteriormente se encontraron no se corresponderían con las condiciones laborales bajo las cuales aseguran que viajaron inicialmente.

El Mirex recordó que el pasado 24 de septiembre alertó públicamente sobre ofertas laborales dirigidas a dominicanos para viajar a Rusia y reiteró que mantiene habilitados sus canales de asistencia para los nacionales que se encuentren en esa situación y requieran apoyo, así como para sus familiares en República Dominicana.