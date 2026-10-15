Obras Públicas avanza en la liberación de terrenos para ampliar la carretera Jarabacoa-La Vega

Trabajos de ampliación en la carretera que une a Jarabacoa con La Vega. ( FOTO CEDIDA POR EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS )

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó este jueves que la ampliación y modernización de la carretera Federico Basilis, que conecta los municipios de Jarabacoa y La Vega, avanza hacia una fase decisiva.

La institución explicó que ha intensificado los trabajos en tramos clave de la vía, cuya ampliación requiere completar procedimientos legales de expropiación de terrenos.

Como parte de este proceso, el MOPC reportó avances en la liberación de terrenos, con 67 acuerdos procesados satisfactoriamente, que incluyen cheques emitidos y expedientes en la fase final de pago, en cumplimiento de las disposiciones legales.

El ministerio dijo en una nota de prensa que durante los últimos meses se ha mantenido un proceso continuo de diálogo y negociación con los propietarios de los terrenos involucrados en los procedimientos de expropiación.

Apoyo a las familias

Asimismo, aseguró que los equipos de trabajo social continuarán acompañando a las familias ubicadas a lo largo del trazado para facilitar transacciones ágiles y a precios justos, mediante evaluaciones técnicas equitativas que permitan proteger el patrimonio de cada hogar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/16/f4f9bc9a-1dee-4876-a71a-ec192e4a9562-6f63ec0f.jpg Trabajos en la vía que une a Jarabacoa con La Vega. (CEDIDA POR EL MOPC) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/16/0b038703-60c4-4db0-8380-40a337fba0c8-161af062.jpg Tramo en ampliación de la carretera. (CEDIDA POR EL MOPC) ‹ >