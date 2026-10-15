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Obras Públicas avanza en la liberación de terrenos para ampliar la carretera Jarabacoa-La Vega

El MOPC informó que ha procesado 67 acuerdos para la liberación de terrenos, como parte de los trabajos de ampliación y modernización de la vía

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    Obras Públicas avanza en la liberación de terrenos para ampliar la carretera Jarabacoa-La Vega
    Trabajos de ampliación en la carretera que une a Jarabacoa con La Vega. (FOTO CEDIDA POR EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS)

    El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó este jueves que la ampliación y modernización de la carretera Federico Basilis, que conecta los municipios de Jarabacoa y La Vega, avanza hacia una fase decisiva.

    La institución explicó que ha intensificado los trabajos en tramos clave de la vía, cuya ampliación requiere completar procedimientos legales de expropiación de terrenos.

    • Como parte de este proceso, el MOPC reportó avances en la liberación de terrenos, con 67 acuerdos procesados satisfactoriamente, que incluyen cheques emitidos y expedientes en la fase final de pago, en cumplimiento de las disposiciones legales.

    El ministerio dijo en una nota de prensa que durante los últimos meses se ha mantenido un proceso continuo de diálogo y negociación con los propietarios de los terrenos involucrados en los procedimientos de expropiación.

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    Asimismo, aseguró que los equipos de trabajo social continuarán acompañando a las familias ubicadas a lo largo del trazado para facilitar transacciones ágiles y a precios justos, mediante evaluaciones técnicas equitativas que permitan proteger el patrimonio de cada hogar.

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    Trabajos en la vía que une a Jarabacoa con La Vega.
    Trabajos en la vía que une a Jarabacoa con La Vega. (CEDIDA POR EL MOPC)
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    Tramo en ampliación de la carretera. 
    Tramo en ampliación de la carretera. (CEDIDA POR EL MOPC)
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