Policía despliega varios equipos para recuperar niño supuestamente raptado en Los Tres Brazos

Momento en que el niño se lo llevaron. ( CAPTURA DE VIDEO DE CÁMARA DE SEGURIDAD )

La Policía Nacional mantiene este jueves desplegados varios equipos de investigación para localizar y recuperar a un niño de cuatro años que fue presuntamente raptado frente a su vivienda, en el sector Los Tres Brazos, municipio Santo Domingo Este, un caso que la institución calificó como prioritario.

Un video que circula en las redes sociales muestra a una persona corriendo por una calle con el menor en su espalda. De acuerdo a informes, el hecho ocurrió la noche del miércoles. Los padres del menor no han sido identificados.

El vocero de la Policía, Diego Pesqueira, informó a Diario Libre que los agentes trabajan en el caso desde la noche del miércoles y realizan diversas diligencias para establecer las circunstancias de la desaparición y dar con el paradero del menor.

Explicó que entre las acciones investigativas figuran el levantamiento y análisis de imágenes de cámaras de seguridad, así como el seguimiento a personas que podrían aportar información relevante para esclarecer el hecho.

"Hay varios equipos que están investigando y para la institución es una prioridad dar con el paradero del menor", manifestó el portavoz al referirse a los esfuerzos desplegados por los organismos policiales.

Precisó que en las pesquisas participa el Departamento de Investigaciones de Personas Desaparecidas, junto con otros organismos de la institución, que trabajan de manera coordinada para avanzar en el caso.

El vocero también confirmó que varias personas han sido entrevistadas por los investigadores, incluidos familiares del niño, como parte de las primeras diligencias. Sin embargo, aclaró que el hecho de ser entrevistado no implica responsabilidad en lo ocurrido.

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El video del rapto

El caso tomó relevancia luego de que circulara un video de una cámara de seguridad en el que se observa a una persona llevarse al niño sobre sus hombros mientras corre. El hecho ocurre frente a la vivienda donde se encontraba el menor.

La Policía Nacional indicó que las investigaciones continúan y que sus equipos se mantienen activos en la búsqueda del niño.