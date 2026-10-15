Colegio de Arquitectos respalda a la SARD en disputa por terrenos con el Senado

Pabellón de Venezuela, sede de la Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana (SARD). ( CEDIDA POR LA SOCIEDAD DE ARQUITECTOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (SARD). )

El Colegio de Arquitectos Dominicanos (CAD) respaldó a la Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana (SARD) en su rechazo a la notificación del Senado que solicita el desalojo de su sede institucional, ubicada en el Pabellón de Venezuela, en el Centro de los Héroes de Santo Domingo.

El presidente en funciones del CAD, Edgar J. Martínez, afirmó que los derechos de la Sociedad de Arquitectos sobre los terrenos donde se encuentra el inmueble están respaldados por el Decreto 751-04, emitido el 5 de agosto de 2004, durante el gobierno del expresidente Hipólito Mejía.

Martínez sostuvo que esa disposición constituye el fundamento jurídico de los derechos que reclama la entidad y consideró que estos no pueden ser desconocidos unilateralmente por las autoridades.

Acompañamiento

A través de un

, el CAD, junto con su

, expresó su respaldo a la Sociedad de Arquitectos frente a la

y manifestó su disposición de acompañar las acciones institucionales que sean necesarias para defender los derechos que reclama la organización.

El colegio también abogó por el respeto a la trayectoria y los aportes de los arquitectos a la sociedad dominicana.

El Colegio de Arquitectos Dominicanos es una asociación sin fines de lucro, fundada el 5 de junio de 2013 y amparada en la Ley 122-05.