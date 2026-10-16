La Policía Nacional informó este viernes que la adolescente de 12 años que se llevó al niño de cuatro años reportado como desaparecido en el sector Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este, se encontraba en situación de calle y había escapado del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) cinco días antes del hecho.

El vocero de la institución, Diego Pesqueira, indicó que la adolescente fue trasladada al Hospital Infantil Robert Reid Cabral, para ser hidratada y que se le realice una evaluación psicológica.

"Posteriormente, será remitida a la Fiscalía Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes para los fines legales correspondientes", agrega la información suministrada por la institución a los medios.

Situación del niño rescatado

Con relación al niño Sammy Ciprián Gabriel, la institución recordó que fue localizado sano y salvo la noche del jueves en el sector Capotillo, del Distrito Nacional, luego de ser reportado como desaparecido en Los Tres Brazos.

Pesqueira explicó que el infante recibe asistencia conforme a los protocolos establecidos, mientras las autoridades realizan evaluaciones para determinar las condiciones de vulnerabilidad en las que reside junto a sus familiares.

Desaparición del menor

El niño fue reportado como desaparecido por sus familiares la noche del pasado miércoles, lo que motivó su búsqueda y la difusión de imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona.

En el video, que circuló en redes sociales, se observa a una persona que corre mientras lo lleva sobre su espalda.

Posteriormente, las autoridades informaron sobre la localización del infante en el sector Capotillo y que la adolescente de 12 años que se lo había llevado.

La Policía Nacional dijo en una nota de prensa que las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho, conforme a los protocolos de protección de niños, niñas y adolescentes.