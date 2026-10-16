Así se diseñan y evalúan los alimentos que se sirven en las escuelas públicas

El Laboratorio Gastronómico del Inabie define las recetas y evalúa la aceptación de los platos entre los estudiantes. ( CEDIDA POR EL INABIE )

Antes de que el desayuno y el almuerzo escolar lleguen a los centros educativos públicos, las recetas pasan por un proceso de creación, evaluación y perfeccionamiento en el Laboratorio Gastronómico del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), donde se definen los ingredientes, las cantidades y los procedimientos que deben seguir los suplidores encargados de preparar los alimentos.

Así lo informó el Inabie, que explicó el proceso en el marco del Día Mundial de la Alimentación, que se conmemora cada 16 de octubre.

La entidad sostuvo que este proceso técnico busca garantizar que las comidas distribuidas a través del Programa de Alimentación Escolar (PAE) cumplan con criterios de calidad y nutrición, además de promover hábitos alimentarios saludables entre los estudiantes.

De acuerdo con el Inabie, el laboratorio interviene desde la formulación de los menús hasta la definición de las porciones que se servirán en los centros educativos, mediante la estandarización de las recetas.

Esto permite establecer las cantidades específicas de cada ingrediente y los pasos que deben seguirse durante la preparación de los alimentos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/16/escuela-31d7741a.jpg El Programa de Alimentación Escolar distribuye alrededor de 5.8 millones de raciones alimenticias durante los días escolares. (INABIE)

¿Cómo se evalúan las recetas?

Una de las etapas del proceso consiste en evaluar la aceptación de los platos entre los estudiantes, con el objetivo de determinar cuáles tienen mayor acogida e identificar oportunidades de mejora relacionadas con el consumo y el desperdicio de alimentos.

A partir de este trabajo, el Laboratorio Gastronómico también desarrolla nuevas propuestas de recetas adaptadas a los requerimientos nutricionales y a las condiciones de preparación en los centros educativos.

Además de diseñar y perfeccionar los platos, sus instalaciones se utilizan para realizar demostraciones y producir materiales audiovisuales destinados a la capacitación del personal responsable de elaborar los alimentos.

Reducción de sodio y control de azúcares

Como parte de las mejoras introducidas en el menú escolar, el Inabie informó que ha realizado ajustes en la composición nutricional tanto del desayuno como del almuerzo.

Entre estas modificaciones figuran la reducción del sodio y el control de los azúcares libres, medidas dirigidas a promover una alimentación más saludable y equilibrada entre los estudiantes.

La institución explicó que estos cambios forman parte del proceso de mejora continua de los alimentos que se distribuyen durante la jornada escolar.

"El Programa de Alimentación Escolar es la política de mayor impacto del Estado dominicano, porque contribuye directamente al bienestar de millones de estudiantes y representa un respaldo para sus familias", afirmó el director ejecutivo del Inabie, Adolfo Pérez.

Nuestra responsabilidad es garantizar que este alcance esté acompañado de calidad nutricional, mediante la mejora continua de los alimentos, la supervisión de los procesos de preparación y la promoción de hábitos saludables", dijo el director.

Según los datos ofrecidos por la institución, el Programa de Alimentación Escolar distribuye alrededor de 5.8 millones de raciones alimenticias durante los días escolares, destinadas a más de 2.1 millones de beneficiarios, entre estudiantes, docentes y miembros del personal administrativo y de apoyo.

Los alimentos se distribuyen en más de 7,000 centros educativos públicos del país, bajo un programa que, según la institución, busca combinar la cobertura alimentaria con la calidad nutricional y la promoción de hábitos saludables.

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