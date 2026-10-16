Avería afecta plataforma de Migración; trabajan en habilitar el e-ticket

La institución informó que los servicios en línea fueron restablecidos a las 7:00 de la mañana y que se mantuvo el control migratorio de los viajeros ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Una avería interna afectó temporalmente la plataforma tecnológica y los servicios en línea de la Dirección General de Migración (DGM), informó la institución este viernes 16 de octubre.

En un comunicado, Migración indicó que los servicios en línea fueron restablecidos a las 7:00 de la mañana. Sin embargo, precisó que sus técnicos continuaban trabajando en la habilitación del e-ticket, el formulario electrónico utilizado por los viajeros que entran y salen de República Dominicana.

La entidad aseguró que, durante la incidencia, se mantuvieron los servicios de control migratorio y el flujo de viajeros en las rutas aéreas desde y hacia el país.

Prevención

Los equipos técnicos también trabajan para mantener la estabilidad de la plataforma y prevenir futuras interrupciones, según la nota de su Dirección de Comunicaciones.

Migración lamentó los inconvenientes ocasionados y anunció que mantendrá informada a la ciudadanía sobre los avances. El comunicado no especifica cuándo comenzó la avería ni establece un plazo para la habilitación del e-ticket.