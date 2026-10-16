Bomberos rescatan por tercera ocasión a hombre que intentó lanzarse del puente Hermanos Patiño

Imagen del hombre que se encontraba en la parte superior del puente Hermanos Patiño, en Santiago. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Miembros del Cuerpo de Bomberos de Santiago rescataron por tercera ocasión en lo que va de año a un hombre que intentaba lanzarse desde el puente Hermanos Patiño, en Santiago, durante una emergencia que se prolongó desde las 11:05 de la noche de ayer hasta las 12:45 de la madrugada.

Alex Torres, quien habló en representación de la institución, informó que la emergencia fue reportada a través del Sistema Nacional de Atenciones a Emergencias y Seguridad 911, lo que movilizó a los socorristas hasta el lugar.

Para ejecutar el rescate, los bomberos utilizaron un camión escalera y contaron con la intervención de dos técnicos especializados en trabajos en altura, quienes lograron poner a salvo al hombre.

Torres explicó que, una vez rescatado, el ciudadano fue estabilizado y entregado sano y salvo a agentes de la Policía Nacional, para que las autoridades correspondientes determinaran los pasos a seguir.

Piden apoyo para el hombre

El representante de los bomberos señaló que esta no es la primera vez que el personal de la institución interviene en una situación similar con el mismo hombre, quien, según indicó, ha protagonizado tres episodios de este tipo durante el año en curso.

Aunque el ciudadano no ha ofrecido una explicación clara sobre las razones que lo llevan a colocarse en esa situación de peligro, Torres manifestó que durante el operativo presentó comportamientos y expresiones que generaron preocupación entre los rescatistas.

El socorrista relató que, durante la intervención de anoche, el hombre pidió comida, por lo que uno de los bomberos se acercó para atender su solicitud, tras lo cual finalmente accedió a bajar del puente.

Ante la recurrencia de estos episodios, Torres hizo un llamado a los familiares del ciudadano para que le brinden acompañamiento y procuren que reciba la atención profesional necesaria, a fin de prevenir nuevas situaciones que pongan en riesgo su vida.

Lamenta reacción de curiosos

Torres también lamentó la actitud de algunas de las personas que se congregaron debajo del puente durante el operativo, quienes, según afirmó, gritaban al hombre que se lanzara, en lugar de colaborar con los esfuerzos de los equipos de emergencia.

El representante del Cuerpo de Bomberos expresó la importancia de actuar con responsabilidad ante situaciones de crisis y de permitir que los organismos de emergencia realicen su trabajo sin interferencias.