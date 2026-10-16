Dasac reporta cuatro millones de raciones cocidas mensuales en su red de comedores comunitarios

La Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria sirve alimentos cocidos en 163 cocinas comunitarias. ( FOTO CEDIDA POR DASAC )

La Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac) sirve mensualmente cuatro millones de raciones de alimentos cocidos a través de los Comedores Comunitarios y las Cocinas Móviles, informó este viernes su director general, Edgar Augusto Féliz Arbona.

El funcionario ofreció la cifra durante una actividad con motivo del Día Mundial de la Alimentación, en la que la institución presentó los avances de su gestión.

Féliz Arbona explicó que la demanda de estos servicios continúa en aumento, impulsada por la calidad de los alimentos y la expansión de la red de comedores en distintas comunidades del país.

"Celebramos esta fecha tan importante con un hito histórico: cuatro millones de platos de comida caliente servidos cada mes a la población que más lo necesita. Es una cifra que nos llena de satisfacción, especialmente porque ofrecemos alimentos gratuitos y con una calidad que las familias valoran", expresó.

El director destacó que la ampliación de los Comedores Comunitarios forma parte de la política de asistencia social del Gobierno.

"Yo no me voy a cansar de repetir cuántos comedores encontramos: 36, para ser exactos, y ya hemos logrado llevarlos a 163. Hoy contamos con una red mucho más amplia y seguimos trabajando para abrir nuevos establecimientos en los próximos meses", manifestó, citado en una nota de prensa sobre la actividad.

Agregó que diariamente cientos de ciudadanos acuden a los establecimientos para recibir sus almuerzos gratuitos y que, en ocasiones, la demanda supera la capacidad de atención de algunos comedores.

Asimismo, afirmó que los programas de asistencia alimentaria cuentan con el respaldo del presidente Abinader y resaltó que el país ha sido reconocido por sus progresos en la lucha contra el hambre, según informes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Distribución de alimentos

El funcionario también informó que Dasac distribuye mensualmente 500,000 kits de alimentos crudos, con un peso aproximado de 20 libras cada uno.

La entrega se realiza mediante operativos en barrios, provincias y comunidades, así como a través de organizaciones sociales que colaboran con la asistencia a familias necesitadas.

Mencionó que estas acciones incluyen el programa La Familia Dasac, mediante el cual hogares seleccionados de acuerdo con los levantamientos del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) reciben entre cuatro y seis raciones de alimentos crudos al mes.

Féliz Arbona explicó que los equipos de la institución también realizan jornadas casa por casa para entregar alimentos que contribuyan a cubrir las necesidades básicas de los hogares beneficiarios.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/17/a7966243-33f9-4c16-b763-32418f9c32df-d2162cff.jpg También se entregan alimentos crudos en jornadas casa por casa. (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR DASAC)

Además, iglesias, clubes, juntas de vecinos, fundaciones y organizaciones sin fines de lucro reciben asignaciones de alimentos para distribuirlas entre las comunidades a las que brindan servicios.

"Trabajamos para que cada dominicano tenga la posibilidad de llevar alimentos a su hogar y poner cada día un plato de comida sobre su mesa. Esa es la razón de ser de nuestra institución y el compromiso que asumimos con las familias más vulnerables", expresó.

El Día Mundial de la Alimentación se conmemora cada 16 de octubre, bajo la coordinación de la FAO, con el objetivo de promover la lucha contra el hambre y fomentar iniciativas que garanticen el acceso a una alimentación adecuada para todos.