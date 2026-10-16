Enfrentamiento en una parcela deja dos heridos en Azua

Uno de los trabajadores heridos fue ingresado en el Hospital Regional Taiwán de Azua. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Un ciudadano haitiano resultó herido de dos disparos en el abdomen y un dominicano, señalado como presunto miembro del Ejército de República Dominicana, sufrió heridas de machete durante un enfrentamiento ocurrido la noche del jueves en una parcela agrícola de la comunidad El Recodo, municipio de Pueblo Viejo, provincia Azua.

El incidente, registrado alrededor de las 7:00 de la noche, estaría relacionado con un supuesto atraco cometido anteriormente contra tres trabajadores haitianos, a quienes dos hombres, supuestamente "militares" presuntamente despojaron de 45,000 pesos y tres teléfonos celulares.

La denuncia fue formulada por el agricultor Saudí Ovando, propietario de una parcela donde laboran los extranjeros, quien aseguró que los hombres regresaron al lugar la noche del jueves y se produjo el enfrentamiento que dejó a ambos heridos.

El ciudadano haitiano permanece ingresado en el Hospital Regional Taiwán 19 de Marzo, de Azua, donde fue sometido a una intervención debido a dos heridas de proyectil de arma de fuego en el abdomen, con entrada y salida.

Según la información médica disponible, al paciente se le practicó un procedimiento de control de daños y se contempla someterlo a una segunda intervención quirúrgica.

Mientras tanto, el dominicano señalado como presunto militar recibe atenciones médicas en un centro traumatológico por heridas de arma blanca.

Agricultor asegura tener documentos del presunto militar

Ovando afirmó que tiene en su poder el carné militar y la cédula de uno de los involucrados, de quien aseguró que no presta servicio en la provincia Azua, sino que pertenece a la Primera Brigada del Ejército, con asiento en San Juan de la Maguana.

Explicó que un oficial con rango de mayor le habría confirmado que el hombre señalado no pertenece a la brigada militar de Azua.

El agricultor sostuvo que los dos hombres supuestamente estaban utilizando su condición de militares para cometer atracos contra trabajadores haitianos en las parcelas agrícolas de la zona.

Asimismo, denunció que uno de los presuntos uniformados trasladó al compañero herido hasta un hospital y posteriormente abandonó el establecimiento a bordo de la motocicleta en la que ambos se desplazaban.

Según su versión, el militar herido habría declarado que fue víctima de un intento de atraco debajo de un puente de la circunvalación de Azua, una explicación que el agricultor rechaza.

Ovando pidió a las autoridades revisar las cámaras de seguridad del hospital para comprobar si los dos hombres llegaron juntos a bordo de la motocicleta.

"Si tú buscas la cámara, verás cuando ellos llegan los dos en el motor al hospital", expresó el propietario de la parcela.

Denuncia que habían robado dinero destinado al pago de trabajadores

El agricultor relató que días antes del enfrentamiento había entregado 35,000 pesos a uno de sus empleados haitianos para distribuir el pago entre otros trabajadores que realizan labores agrícolas en su propiedad.

Sin embargo, aseguró que dos hombres, a quienes identificó como "militares", llegaron a la parcela a bordo de una motocicleta Loncin roja y procedieron a inmovilizar a tres trabajadores.

Según su denuncia, los supuestos uniformados utilizaron las propias camisetas de los extranjeros para amarrarlos, los obligaron a arrodillarse y posteriormente les registraron los bolsillos.

Ovando afirmó que los hombres se llevaron 35,000 pesos de uno de los trabajadores y 10,000 de otro, además de tres teléfonos celulares.

Sostuvo que, antes de abandonar el lugar, los presuntos militares amenazaron a los trabajadores para impedir que reaccionaran.

El propietario explicó que, como consecuencia del supuesto robo, tuvo que conseguir nuevamente el dinero para cumplir con el pago de los empleados.

Regresaron a la parcela

De acuerdo con el denunciante, los mismos hombres regresaron la noche del jueves a la zona agrícola, aparentemente con la intención de repetir la acción anterior.

Sin embargo, aseguró que los trabajadores haitianos, quienes se habían comunicado entre ellos después del primer incidente, reaccionaron ante la presencia de los presuntos militares.

Durante el enfrentamiento, uno de los dominicanos recibió heridas de machete, mientras que uno de los extranjeros resultó baleado en el abdomen.

Ovando insistió en que los hombres no estaban realizando ningún operativo migratorio y aseguró que habían acudido a las parcelas con el supuesto propósito de quitarles dinero a los extranjeros.

Explicó que los haitianos involucrados trabajan para él y que conoce las condiciones en las que desarrollan sus labores agrícolas.

También señaló que su propiedad está ubicada en una zona de difícil acceso, por lo que considera extraño que personas ajenas al lugar llegaran hasta allí sin conocer previamente el camino.

Reclama investigación y revisión de cámaras

El agricultor expresó preocupación por el manejo del caso y denunció que un oficial identificado como mayor del S-2 supuestamente pretendía hacerse cargo del militar herido.

Advirtió que las autoridades deben garantizar la protección del ciudadano haitiano hospitalizado y evitar cualquier situación que pueda comprometer las investigaciones.

Asimismo, reclamó que se revisen las grabaciones de las cámaras de seguridad del hospital y de otros puntos que permitan establecer el recorrido de los presuntos militares antes y después del enfrentamiento.

Ovando consideró que esas imágenes podrían ayudar a determinar si los hombres llegaron juntos al centro de salud y contrastar esa información con la versión del supuesto intento de atraco debajo del puente de la Circunvalación.

El propietario de la parcela manifestó su indignación por lo ocurrido y aseguró que no está dispuesto a dejar sin esclarecer el supuesto robo del dinero destinado al pago de sus trabajadores.

Hasta el momento, no se han divulgado oficialmente las identidades de los heridos ni se ha confirmado por parte del Ejército de República Dominicana la condición militar de los hombres señalados en la denuncia.

Tampoco se dispone de una versión oficial de las autoridades militares o policiales sobre las circunstancias del enfrentamiento.