Policía identifica a taxista muerto durante presunto asalto en Santo Domingo Este

Agentes de la Policía en el lugar donde ultimaron al taxista en la autopista Las Américas. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

La Policía Nacional identificó este viernes a Feliz Valentín Casalinovo Trinidad, de 48 años, como el taxista de la plataforma InDrive que murió por heridas de arma de fuego durante un presunto asalto ocurrido la madrugada de hoy en Santo Domingo Este.

La institución informó que el hecho ocurrió en el peatonal de Las Américas, frente al Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras.

Las investigaciones preliminares establecen que la víctima habría sido abordada por cuatro hombres que se hicieron pasar por pasajeros y que posteriormente lo atacaron, presuntamente con la intención de despojarlo de sus pertenencias.

Búsqueda activa de los sospechosos

Asimismo, la Policía indicó que mantiene activa la búsqueda de los cuatro individuos señalados como presuntos responsables del hecho.

Precisó que agentes de la Policía Científica recolectaron varias evidencias en la escena y ocuparon el vehículo Hyundai Sonata LF, color gris, en el que se desplazaba el taxista.

La institución exhortó a los cuatro hombres señalados a entregarse a las autoridades por la vía que consideren pertinente.

Aseguró que las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del hecho, identificar y localizar a los implicados y ponerlos a disposición del Ministerio Público.