Intrant asegura que pagó la única factura registrada del CMD ante reclamo de RD$27 millones

El presidente nacional del CMD, doctor Luis Alberto Peña Núñez y la Junta Directiva del Colegio Médico Dominicano. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) afirmó este viernes que realizó el pago de la única factura del Colegio Médico Dominicano (CMD) que tenía registrada en sus archivos financieros, por un monto de RD$3,020,000, en respuesta a la denuncia del gremio sobre una supuesta deuda de RD$27 millones por los servicios de médicos auditores.

La posición de la institución contrasta con la denuncia realizada el pasado miércoles por el presidente del CMD, Luis Alberto Peña Núñez, quien aseguró que la deuda se ha acumulado durante aproximadamente un año.

Mediante un comunicado, el Intrant precisó que la factura pagada corresponde a enero de 2026 y que el desembolso se realizó el pasado 17 de septiembre, mediante el libramiento número 2026.5182.01.0001.2920-1.

La entidad explicó que el pago se tramitó poco más de un mes después de que Juan Manuel Méndez García asumiera la dirección ejecutiva, y sostuvo que, desde entonces, su Departamento Financiero no ha recibido nuevas facturas del CMD correspondientes a los meses siguientes.

Ante esta situación, el Intrant manifestó su disposición de revisar y conciliar cualquier balance pendiente, por lo que solicitó al gremio remitir formalmente las facturas que no figuren en sus registros, junto con sus respectivos documentos de soporte.

Asimismo, informó que su director ejecutivo está a la espera de una reunión con representantes del CMD para verificar los compromisos financieros y procurar una conciliación entre ambas instituciones.

La denuncia del Colegio Médico

Peña Núñez denunció que el Intrant mantiene una deuda de RD$27 millones con el CMD por los servicios de médicos auditores, quienes realizan evaluaciones relacionadas con los trámites de tránsito, incluidos los exámenes de la vista requeridos para obtener documentos vinculados con la conducción.

El presidente del gremio explicó que estos servicios responden a acuerdos establecidos hace décadas y aseguró que el Colegio Médico ha continuado pagando mensualmente a los profesionales involucrados, pese a que, según su denuncia, no ha recibido los recursos correspondientes por parte del Intrant.

La diferencia entre ambas versiones se centra en los montos reclamados y las facturas registradas por la institución. Mientras el CMD sostiene que existe una deuda acumulada de RD$27 millones, el Intrant afirma que solo tenía registrada una factura, por RD$3,020,000, que ya fue pagada.

La institución reiteró que mantiene abiertas las vías de diálogo para verificar cualquier obligación pendiente y aseguró que actuará conforme a los registros financieros y la documentación que presenten las partes.