Dominicano herido en Rusia pide ayuda para regresar al país: "Quiero volver a mi tierra"

Juan Carlos Ávila Espaillat tras ser herido en la guerra rusa. ( TOMADA DE INSTAGRAM / @JUANCARLOSAVILAESPAILLAT )

Juan Carlos Ávila Espaillat, uno de los 20 dominicanos reclutados por la Federación Rusa para prestar servicio militar en la guerra contra Ucrania, pidió ayuda para regresar al país, tras asegurar que se encuentra gravemente herido.

En un video difundido en redes sociales, Ávila Espaillat relató que el pasado 10 de octubre fue enviado nuevamente al frente de batalla y que, dos días después, resultó herido tras recibir cuatro impactos de bala y ser alcanzado por un dron, lo que, según explicó, le provocó dos fracturas en una pierna y el tobillo izquierdo.

"Al presidente de nuestra República Dominicana, Luis Abinader. A ver si puede hacer algo conmigo, Luis Abinader Corona, y ayudarme a salir de esta situación que estoy pasando. Ya me volvieron a mandar al frente el día 10. El 12 me hirieron cuatro impactos de bala, me cayó un dron, me partió una pierna, el tobillo izquierdo, dos fracturas", expresó.

El dominicano aseguró que esperan su recuperación para enviarlo nuevamente al frente de batalla, pese a que, según afirmó, ya ha participado en "demasiadas misiones".

"Ya yo quiero que, por favor, República Dominicana me ayude a volver a mi tierra. Que estoy muy mal herido y tengo un tiro también en la espalda y me salió por la barriga", manifestó.

Ávila Espaillat reiteró su solicitud de ayuda y expresó su deseo de regresar al país para reencontrarse con sus familiares.

"Ayude a un dominicano más que está lejos de mi tierra. Que quiero volver a mi tierra, ver a mi mamá y mi niña y mi familia y mis hermanos y a todos ustedes. Juan Carlos aquí desde Rusia", expresó al finalizar el video.

Limitaciones en las gestiones diplomáticas

A través de una carta, el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor O. Bisonó, explicó que los 20 dominicanos que viajaron a Rusia para realizar trabajos técnicos firmaron contratos voluntarios e individuales de servicio militar con la Federación Rusa, lo que limita el margen de acción del Estado dominicano.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), los contratos fueron suscritos en español y ruso, establecen obligaciones para ambas partes y contemplan un compromiso de un año de servicio en las Fuerzas Armadas rusas.

De acuerdo al documento que tuvo acceso Diario Libre, Juan Carlos Ávila Espaillat firmó un contrato para servicio militar contratado por la Federación Rusa para combatir en la guerra contra Ucrania el pasado 16 de agosto de 2026. El contrato es por un año.

Pese a estas limitaciones, el canciller aseguró que el Gobierno dominicano mantiene su compromiso de brindar asistencia diplomática y consular a los ciudadanos involucrados.

Asimismo, indicó que se han realizado gestiones diplomáticas ante las autoridades rusas, incluyendo reuniones y la entrega de documentación relacionada con la situación de los dominicanos.

La Cancillería también advirtió a los ciudadanos sobre la importancia de actuar con cautela ante ofertas laborales en el extranjero.

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