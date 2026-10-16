Accidente múltiple provoca kilométrico tapón en la autopista Duarte
El choque involucró al menos seis vehículos en el tramo de Piedra Blanca y dejó una persona lesionada
Un accidente de tránsito en el que estuvieron involucrados al menos seis vehículos provocó este viernes un congestionamiento kilométrico en la autopista Duarte, a la altura de Piedra Blanca, provincia Monseñor Nouel, en dirección Santo Domingo-Santiago.
Según reportaron las autoridades, el choque dejó una persona herida.
El lesionado fue trasladado a un centro médico para recibir atención, mientras que los reportes iniciales indican que su condición no sería de gravedad.
De acuerdo con las informaciones preliminares, el accidente ocurrió cuando un camión, presuntamente afectado por una falla en los frenos, impactó un automóvil y posteriormente chocó con otros vehículos que transitaban por la vía.
Respuesta de emergencia
Tras el accidente, acudieron al lugar unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y personal de seguridad vial para atender la emergencia y agilizar el tránsito.
- El accidente ocasionó largas filas de vehículos y retrasos para quienes se desplazaban desde Santo Domingo hacia Bonao y Santiago, así como para otros conductores que utilizan esta vía de comunicación entre el sur y el norte del país.
La Digesett investiga las circunstancias en las que ocurrió el accidente para establecer sus causas.