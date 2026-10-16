Accidente múltiple provoca kilométrico tapón en la autopista Duarte

Algunos de los vehículos involucrados en el accidente de tránsito múltiple. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Un accidente de tránsito en el que estuvieron involucrados al menos seis vehículos provocó este viernes un congestionamiento kilométrico en la autopista Duarte, a la altura de Piedra Blanca, provincia Monseñor Nouel, en dirección Santo Domingo-Santiago.

Según reportaron las autoridades, el choque dejó una persona herida.

El lesionado fue trasladado a un centro médico para recibir atención, mientras que los reportes iniciales indican que su condición no sería de gravedad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/16/cecac278-0520-4f87-b889-c996952a7434-9a535b15.jpg Parte del congestionamiento vial que generó el accidente en la autopista Duarte. (FOTOGRAFÍA CEDIDA A DIARIO LIBRE)

De acuerdo con las informaciones preliminares, el accidente ocurrió cuando un camión, presuntamente afectado por una falla en los frenos, impactó un automóvil y posteriormente chocó con otros vehículos que transitaban por la vía.

Respuesta de emergencia

Tras el accidente, acudieron al lugar unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y personal de seguridad vial para atender la emergencia y agilizar el tránsito.

El accidente ocasionó largas filas de vehículos y retrasos para quienes se desplazaban desde Santo Domingo hacia Bonao y Santiago, así como para otros conductores que utilizan esta vía de comunicación entre el sur y el norte del país.

La Digesett investiga las circunstancias en las que ocurrió el accidente para establecer sus causas.

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