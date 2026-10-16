Mayoría de observaciones del Ministerio de Vivienda a proyectos se relacionan con seguridad sísmica

La mayoría de las observaciones que realiza el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed) durante la revisión de proyectos de construcción está relacionada con aspectos que pueden comprometer el comportamiento de las estructuras ante un terremoto, aunque la institución no dispone de estadísticas que permitan determinar cuántos proyectos han presentado esas deficiencias.

El organismo informó a Diario Libre que entre los problemas más comunes detecta omisiones de cargas importantes en los modelos de análisis, deficiencias en el acero de refuerzo y dimensiones insuficientes de columnas, vigas, muros y otros elementos que podrían provocar desplazamientos excesivos durante un sismo.

También encuentra conexiones inadecuadas entre elementos estructurales, problemas de estabilidad en las cimentaciones, inconsistencias entre los cálculos y lo mostrado en los planos, así como memorias de cálculo incompletas o documentación insuficiente para demostrar el cumplimiento de las normas.

El propio ministerio señala que “la mayoría de las observaciones” que emite está relacionada con la resistencia, estabilidad, ductilidad y adecuado diseño de los componentes estructurales, factores que pueden comprometer el desempeño de una edificación durante un sismo.

Puede frenar la aprobación

La Ley 160-21, que crea el Mivhed, dio a esa entidad competencias de regulación, permisos y supervisión de las edificaciones, mientras el Reglamento R-004 desarrolla el procedimiento de inspección de las obras privadas para comprobar que sean ejecutadas conforme a los planos y especificaciones aprobados.

Antes de autorizar un proyecto, el ministerio revisa su capacidad para resistir las fuerzas sísmicas correspondientes a su ubicación, la distribución de columnas, vigas y muros, la cimentación y el estudio geotécnico, los desplazamientos previstos y la continuidad del sistema que transmite las fuerzas hasta las fundaciones. También toma en cuenta elementos no estructurales que puedan desprenderse durante un terremoto.

Cuando la documentación no cumple con las exigencias, Vivienda emite un dictamen con las correcciones necesarias y mantiene pendiente la aprobación. Según la institución, la licencia de construcción no se entrega hasta que se comprueba el cumplimiento de los requisitos mínimos de seguridad estructural.

El control no termina con los planos. Una vez iniciada la construcción, deben realizarse inspecciones para verificar que lo ejecutado se corresponda con lo aprobado.

Si se comprueba que la obra se aparta de los planos o presenta vicios que comprometen su resistencia sísmica, el ministerio puede requerir nuevos cálculos, rediseños, reforzamientos estructurales y hasta la paralización de los trabajos mientras se corrige la situación.

Inspecciones a solicitud

Esas inspecciones, sin embargo, deben ser solicitadas. El Reglamento R-004 dispone que el director responsable de la obra o su representante tiene que pedir al Mivhed las revisiones correspondientes y coordinar su realización en cada etapa de la construcción.

La respuesta remitida a Diario Libre confirma ese procedimiento. Una vez aprobado el proyecto, corresponde al desarrollador solicitar las inspecciones técnicas durante las distintas etapas y posteriormente la inspección final.

La norma establece además una consecuencia cuando una etapa no fue revisada porque no se solicitó la inspección. En ese caso, el inspector debe exigir una evaluación estructural de la parte que quedó sin verificar. Asimismo, dispone que una licencia de construcción se considera nula si la obra no recibe todas las inspecciones requeridas y no se depositan los resultados de las pruebas y ensayos correspondientes.

El Código de Construcción de la República Dominicana también incorpora la inspección final dentro del proceso de terminación de una obra y establece que la certificación de aprobación expedida por el ministerio debe acompañar su recepción. El nuevo código fue oficializado en abril de 2026 y se encuentra en un período de transición hasta el 10 de abril de 2027, durante el cual puede coexistir con el régimen técnico anterior según la fecha y modalidad de sometimiento del proyecto.

Sin estadísticas

Aunque el Mivhed identifica cuáles son las deficiencias más frecuentes, no pudo informar cuántos proyectos han sido observados, modificados o rechazados específicamente por incumplimientos relacionados con seguridad sísmica, protección contra incendios o evacuación durante los últimos cuatro años.

La institución explicó que no dispone de un registro estadístico consolidado con ese nivel de detalle. Sus estadísticas se concentran principalmente en solicitudes, licencias emitidas, tipos de proyectos y otros indicadores generales de gestión.

Por esa razón, tampoco es posible establecer con los datos disponibles qué proporción de los proyectos sometidos al Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones presenta inicialmente deficiencias capaces de comprometer su resistencia ante un terremoto. La institución señaló que obtener esa cifra requeriría extraer y procesar información específica de sus sistemas internos.