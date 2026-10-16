Eran aproximadamente las 6:00 de la mañana cuando el taxista Félix Valentín Trinidad, de 48 años, se desplomó en el puente peatonal de la avenida Las Américas, en Santo Domingo Este, tras ser presuntamente atacado a tiros por varios individuos encapuchados.

De acuerdo con las declaraciones del comunitario Juan Ovalles, la víctima fue abordada por varios individuos que supuestamente solicitaron un servicio de transporte en la calle 9, esquina avenida 25 de Febrero.

"Ellos lo abordaron y parece que él los encontró sospechosos y que lo iban a atracar. Se tiró del vehículo, trató de huir y los tipos le cayeron atrás y le dieron dos disparos", relató.

Según Ovalles, a pesar de las heridas, el taxista logró mantenerse de pie y caminar en dirección al Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras.

Sin embargo, fue en el puente peatonal, próximo al centro de salud, donde el hombre finalmente se desplomó y falleció.

Otro residente, identificado como Wilfer de la Cruz, contó que el taxista aún tenía signos de vida cuando perdió las fuerzas y cayó al suelo.

"Yo iba para mi trabajo y voy subiendo el puente. Cuando estoy casi bajando, alcanzo a ver algo y a varios policías. Cuando me acerco, estaba él tirado en el piso, bañado en sangre", narró.

De la Cruz aseguró que el conductor todavía estaba con vida y cuestionó que, pese a la cercanía del hospital, no recibiera asistencia de manera inmediata.

"Duraron mucho para ayudar porque los policías estaban ahí, pero no sé en qué. Él se pudo haber salvado", manifestó.

Denuncian ola de delincuencia

Residentes de los sectores Villa Olímpica y 25 de Febrero, en Santo Domingo Este, denunciaron que la muerte del taxista se suma a la ola de delincuencia que, según afirman, afecta a zonas.

Un joven que trabaja como repartidor y prefirió mantener su nombre en reserva sostuvo que el miércoles fue víctima de un asalto a pocas esquinas del lugar.

Asimismo, Wilfer de la Cruz manifestó que hace aproximadamente un mes fue asaltado cuando entraba a su vivienda y despojado de todas sus pertenencias.

"Esto aquí está arropado de delincuencia. Yo estoy que solo salgo con mi cédula; aquí no se puede andar", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/17/ad4923c0-0924-4b5b-b80a-7a7e1be458bb-a9c6e448.jpg El peatonal queda a pocos metros del hospital Darío Contreras. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)

El comunitario indicó que presentó una denuncia en el destacamento policial de Ozama y aseguró que la presencia de agentes en la zona es escasa.

Por su parte, Juan Ovalles señaló que la delincuencia afecta al sector, aunque afirmó que no se habían registrado hechos similares al ocurrido con el taxista.

"Aquí hay mucha delincuencia, pero no se había visto algo así, solo atracos y eso, sin muerte", sostuvo.

De su lado, Rafael Abreu afirmó que debe mantener su vivienda cerrada, debido a que ha sido víctima de robos en dos ocasiones.

"Me han visitado dos veces los ladrones; me han llevado aparatos. No sé si la delincuencia está acabando, lo que sé es que yo he sido afectado", expresó.

Los comunitarios insistieron en la necesidad de reforzar el patrullaje policial y mejorar el alumbrado público en la zona.

Finalmente, exhortaron a las autoridades a cumplir con su responsabilidad de garantizar la seguridad y proteger a los ciudadanos.

La Policía Nacional informó la noche de este viernes que persigue a cuatro hombres vinculados a la muerte del taxista.

Evidencias recolectadas

En la escena, técnicos de la Policía Científica recolectaron varias evidencias y ocuparon el vehículo Hyundai Sonata LF, color gris, en el que se desplazaba la víctima. El vehículo fue encontrado abandonado en la calle 9, esquina avenida 25 de Febrero.

La Policía Nacional exhortó a los sospechosos a entregarse por la vía que consideren pertinente.