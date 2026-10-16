Noticias que fueron tendencia

La violencia surgida de conflictos cotidianos, las amenazas a la seguridad escolar y una decisión empresarial que afecta a 130 trabajadores figuran entre los temas que captaron la atención de los lectores de Diario Libre. Una disputa entre vecinos en Ciudad Juan Bosch reavivó el recuerdo de enfrentamientos por estacionamientos que terminaron en asesinatos, mientras que un incidente protagonizado por un hombre armado en una escuela de Barahona volvió a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de los centros educativos.

En el ámbito económico, American Airlines en Santo Domingo, la línea aérea precisó que sus oficinas siguen abiertas tras versiones de un supuesto cierre. También despertó interés la posibilidad de recuperar dinero olvidado en cuentas bancarias o procedente de herencias. En política, la propuesta de crear las provincias Santa Lucía y Matías Ramón Mella plantea cambios en la organización territorial y la representación legislativa del país.

Un parqueo, una amenaza y un historial de muertes entre vecinos

Una disputa entre residentes del proyecto habitacional Ciudad Juan Bosch, en Santo Domingo Este, volvió a poner en evidencia cómo los conflictos por espacios de estacionamiento pueden convertirse en episodios de violencia. El incidente ocurrió en el residencial El Sembrador I, donde una discusión entre vecinos provocó la intervención de organismos de seguridad.

Videos difundidos el martes 13 de octubre mostraron a un conductor impactando un vehículo estacionado y discutiendo posteriormente con otros residentes. En otra grabación apareció un hombre con lo que parecía ser una escopeta y municiones. Algunos vecinos denunciaron amenazas, aunque al momento de la publicación las autoridades no habían presentado una versión oficial de lo sucedido.

El episodio recordó el asesinato del empresario Guillermo Moncada Aybar, ocurrido en noviembre de 2011 en un condominio de Piantini. La víctima recibió 12 disparos durante una disputa por un estacionamiento con otro residente, Rafael González Álvarez, quien posteriormente fue condenado a 18 años de prisión.

Otros enfrentamientos similares han dejado víctimas en Santiago, Manoguayabo, Gascue y Los Alcarrizos. Entre los antecedentes figura el asesinato del dirigente comunitario Johnny Pérez Cepeda, cuyo agresor recibió una condena de 30 años de prisión. En junio de 2026, Ciro Valdez también murió después de ser atacado con un arma blanca durante un conflicto por un parqueo.

Tras el incidente de Ciudad Juan Bosch, el fideicomiso responsable del proyecto habitacional informó que sus equipos de seguridad acudieron al residencial y recopilaron evidencias. La Fiscalía de Santo Domingo Este tiene abierta una investigación. La legislación dominicana contempla sanciones por amenazas, daños intencionales a propiedades y uso ilegal de armas, según las circunstancias de cada caso.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/08/american-airlines-extiende-su-suspension-de-vuelos-hacia-haiti.jpg American Airlines mantiene abierta su oficina de venta de boletos en Santo Domingo. (SHUTTERSTOCK)

American Airlines: su oficina de venta de boletos en Santo Domingo sigue abierta

American Airlines aclaró que su oficina de venta de boletos en Santo Domingo continúa operando con normalidad y que trasladó la atención de las llamadas de su centro de reservaciones telefónicas a otros equipos de su red, sin afectar sus vuelos en la República Dominicana.

En una declaración fechada el 15 de octubre, la compañía precisó que el cambio se limita exclusivamente al servicio de reservaciones telefónicas y no modifica sus itinerarios ni su compromiso con el mercado dominicano, al que sirve desde hace más de cinco décadas. Durante la temporada de invierno, la aerolínea operará hasta 174 vuelos semanales desde cinco destinos en el país.

"Este cambio se limita exclusivamente a las operaciones del centro de reservaciones telefónicas", indicó la empresa, que atribuyó la medida a sus esfuerzos por mejorar la experiencia de sus clientes.

La oficina de venta de boletos permanece abierta en el edificio In Tempo, en la avenida Winston Churchill esquina Max Henríquez Ureña. Su horario de atención es de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 5:30 de la tarde, y los sábados, de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

El comunicado no especifica cuántos empleados resultaron afectados por la reorganización ni ofrece detalles sobre las condiciones laborales derivadas del traslado del servicio.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/12/el-dinero-en-cuentas-inactivas-y-abandonadas-en-rd-crece-953--2460f665.jpeg Cuentas bancarias inactivas o abandonadas acumulan más de RD$12,500. (SHUTTERSTOCK)

Más de RD$12,500 millones permanecen en cuentas bancarias sin movimiento

Miles de millones de pesos permanecen depositados en cuentas bancarias inactivas o abandonadas en República Dominicana, mientras algunos de sus propietarios o herederos podrían desconocer su existencia. Según la Superintendencia de Bancos, estos recursos ascendían a 12,591.2 millones de pesos en agosto de 2026.

La institución dispone de mecanismos gratuitos para que los ciudadanos averigüen si poseen dinero olvidado en entidades financieras. A través de ProUsuario, incluida su aplicación móvil, es posible consultar la existencia de cuentas inactivas o abandonadas y recibir orientación sobre cómo recuperar los fondos.

Una cuenta se considera inactiva cuando transcurren tres años sin depósitos ni retiros realizados por su titular. Durante ese período, el dinero continúa generando intereses y la entidad financiera debe suspender el cobro de comisiones. Para reactivar o cancelar el producto, el propietario debe comunicarse con el banco.

Cuando transcurren diez años sin movimientos, la cuenta pasa a considerarse abandonada y sus recursos pueden ser transferidos al Banco Central, donde dejan de producir intereses. Para reclamarlos, el interesado debe contactar al Departamento de Tesorería de esa institución. Si pasan otros diez años, hasta completar veinte desde el último movimiento, el dinero se transfiere al Fondo de Contingencia y deja de ser recuperable.

Los familiares de personas fallecidas también pueden investigar si existen cuentas o productos financieros pendientes mediante una consulta de información financiera en ProUsuario. Para ello deben presentar documentos que acrediten el fallecimiento y su condición de herederos. El servicio ofrece orientación a través del número *778 y de WhatsApp al 809-731-3535.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/13/apresan-a-hombre-que-amenazo-a-director-de-escuela-en-barahona-64d9fd63.jpeg Centro educativo de Barahona donde ocurrió el incidente. (OMAR MEDINA)

Pánico en una escuela de Barahona por amenazas de muerte contra su director

Momentos de terror vivieron más de 800 estudiantes de la Escuela Primaria Mencía, en el municipio de Paraíso, provincia Barahona, cuando un hombre armado con un machete y presuntamente una pistola penetró al centro educativo y amenazó con asesinar a su director, el profesor Joselín Lebrón.

El incidente ocurrió el lunes 12 de octubre, alrededor de la 1:13 de la tarde, mientras el educador almorzaba en la biblioteca. Un estudiante llegó llorando para advertirle que un desconocido había entrado al plantel con la intención de matarlo. Poco después, otros alumnos y profesores confirmaron la presencia del individuo.

Según el relato del director, el hombre amenazó con dispararle cuatro veces. Testigos aseguraron que llevaba un machete y posiblemente un arma de fuego, aunque la presencia de una pistola no había sido confirmada oficialmente. El intruso habría ingresado escalando un árbol y también habría intentado agredir a un estudiante con una piedra.

La situación provocó escenas de desesperación entre niños de distintas edades, algunos de los cuales cayeron al suelo mientras intentaban escapar. Las autoridades escolares suspendieron la docencia y enviaron a los alumnos a sus hogares. El director denunció que el plantel llevaba varios meses sin un agente de seguridad escolar, pese a contar con más de 800 estudiantes, unos 60 docentes y 41 empleados administrativos.

Lebrón también advirtió sobre los riesgos de una obra de construcción paralizada desde hace aproximadamente cuatro años, que mantiene zanjas, piedras y varillas expuestas dentro del recinto. Anunció que presentaría una denuncia formal y solicitó al Ministerio de Educación reforzar la seguridad y disponer la terminación del multitechado. Hasta la publicación de la noticia no se había identificado al responsable de las amenazas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/13/nuevos-municipios-en-republica-dominicana-propuestos-por-el-congreso-14fcf6ce.jpg Mapa de las provincias que verían sus territorios reducidos. (HENRY HIDALGO)

Dos nuevas provincias reducirían el territorio de San Juan y Santo Domingo

Las propuestas de crear dos nuevas provincias en República Dominicana, además de nuevos municipios, podría modificar significativamente el mapa territorial del país. Entre los 26 proyectos legislativos más relevantes hay que dos que contemplan establecer las demarcaciones Santa Lucía y Matías Ramón Mella mediante la separación de territorios que actualmente pertenecen a San Juan y Santo Domingo, respectivamente.

La provincia Santa Lucía estaría integrada por los municipios Las Matas de Farfán, El Cercado y Vallejuelo, junto con sus distritos municipales. La iniciativa, presentada por el senador Félix Bautista, contempla una superficie de 1,122.80 kilómetros cuadrados y se fundamenta en las características agrícolas, ganaderas, comerciales y turísticas de la zona.

Uno de los principales efectos sería la reducción territorial de San Juan, que pasaría de 3,359.44 a 2,236.64 kilómetros cuadrados. Como consecuencia, dejaría de ser la provincia más extensa del país y descendería al cuarto lugar, detrás de La Altagracia, Azua y Monte Plata.

La segunda iniciativa, impulsada por el diputado Abelardo Rutinel y respaldada con las firmas de otros 51 legisladores, propone crear la provincia Matías Ramón Mella con los municipios Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Pedro Brand, Los Alcarrizos y La Victoria, además de sus distritos municipales. La nueva demarcación abarcaría 709 kilómetros cuadrados, mientras que Santo Domingo quedaría reducida a 595.82 kilómetros cuadrados.

Si ambas propuestas fueran aprobadas, República Dominicana pasaría de 31 a 33 provincias, además del Distrito Nacional. Sin embargo, los proyectos todavía requieren completar el proceso legislativo y obtener la promulgación del Poder Ejecutivo. Las iniciativas plantean una reorganización territorial de 1,831.80 kilómetros cuadrados y abren el debate sobre la distribución administrativa y política del país.