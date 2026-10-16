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Obrero muere al caerle una columna encima mientras trabajaba en Moca

La víctima fue identificada como Sergio Israel Tavera Pérez, de 45 años

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Obrero muere al caerle una columna encima mientras trabajaba en Moca
Escena donde ocurrió el hecho en el que perdió la vida el obrero. (CEDIDA A DIARIO LIBRE)

Un hombre murió aplastado por una columna mientras trabajaba en una construcción en la comunidad de La Isleta, municipio de Moca, provincia Espaillat.

La víctima fue identificada como Sergio Israel Tavera Pérez, de 45 años.

El obrero se encontraba trabajando junto a otras personas cuando ocurrió el accidente.

  • Según relataron sus compañeros de trabajo, el impacto de la estructura le provocó la muerte en el lugar.

Procedimientos legales

El cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para la realización de la autopsia y los procedimientos legales correspondientes.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.