American Airlines aclara que su oficina de venta de boletos en Santo Domingo sigue abierta

Personas descienden de un avión de American Eagle que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía (Venezuela). ( EFE/ MIGUEL GUTIÉRREZ )

American Airlines aclaró que su oficina de venta de boletos en Santo Domingo continúa operando con normalidad y que trasladó la atención de las llamadas de su centro de reservaciones telefónicas a otros equipos de su red, sin afectar sus vuelos en la República Dominicana.

En una declaración fechada el 15 de octubre, la compañía precisó que el cambio se limita exclusivamente al servicio de reservaciones telefónicas y no modifica sus itinerarios ni su compromiso con el mercado dominicano, al que sirve desde hace más de cinco décadas.

La aerolínea informó que durante la temporada de invierno operará hasta 174 vuelos semanales desde cinco destinos en la República Dominicana.

"Este cambio se limita exclusivamente a las operaciones del centro de reservaciones telefónicas", indicó la empresa, que atribuyó la medida a sus esfuerzos por mejorar la experiencia de sus clientes.

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Oficina abierta

La oficina de venta de boletos permanece abierta en el edificio In Tempo, en la avenida Winston Churchill esquina Max Henríquez Ureña. Su horario de atención es de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 5:30 de la tarde, y los sábados, de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

El comunicado no especifica cuántos empleados resultaron afectados por la reorganización ni ofrece detalles sobre las condiciones laborales derivadas del traslado del servicio.