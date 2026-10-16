DNCD ocupa más de 4,700 gramos de presuntas drogas en Pedro Brand y SDN

Agentes de la DNCD durante los operativos. ( CAPTURA DE PANTALLA/DNCD )

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), junto al Ministerio Público y con apoyo de la Policía Nacional, ocupó más de 4,700 gramos de presuntas sustancias narcóticas durante operativos y allanamientos realizados en Pedro Brand y Santo Domingo Norte, en los que fueron arrestados diez hombres.

En Pedro Brand, las autoridades ejecutaron siete allanamientos simultáneos que dejaron dos detenidos, identificados como Arbeiron Inoa Pérez y Jonathan Almonte Matías.

Durante las intervenciones ocuparon 375 porciones de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, con un peso de 1,521.5 gramos, ocho envoltorios de un vegetal que se presume es marihuana, con 10.3 gramos, y un cigarro de la misma sustancia. También incautaron una balanza y dos radios de comunicación.

Los operativos abarcaron sectores como Savica, Los Americanos, La Unión, La Fe, Los Lebrones, Los Barrancones y El Chucho.

Operativos en Santo Domingo Norte

En Santo Domingo Norte, las autoridades realizaron 56 operativos que resultaron en el arresto de ocho personas.

Los detenidos fueron identificados como Carlos Miguel Ramos Pimentel, José Abraham Hernández, alias «Negro»; Fernando José Lorenzo, Alexander Lorenzo Minaya, Yeuri Javier Reyes Paredes, Randy Alexander Rosario y Juan Luis. La nota de la DNCD no especifica el nombre completo del octavo arrestado.

En esa demarcación fueron ocupadas 75 porciones de presunta cocaína, con un peso de 2,682.1 gramos; 94 porciones de presunta marihuana, con 428 gramos, y 21 dosis de un material rocoso, presumiblemente crack, con 71.4 gramos.

Las autoridades también confiscaron 1,475 pesos en efectivo, dos balanzas, tres teléfonos celulares y una cámara de seguridad que, según la institución, era utilizada presuntamente para monitorear los movimientos de los agentes.

Las intervenciones incluyeron sectores de Guaricano, Villa Mella, Sabana Perdida, La Victoria y Hacienda Estrella, entre otras localidades.

La DNCD informó que los detenidos y las evidencias ocupadas fueron entregados al Ministerio Público para los procedimientos correspondientes, mientras que las sustancias decomisadas fueron remitidas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), bajo cadena de custodia.

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