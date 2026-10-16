Policía busca a cuatro hombres por muerte de taxista en presunto asalto en Santo Domingo Este

Entre las evidencias, la Policía tiene el carro del taxista que fue atacado a tiros en Santo Domingo Este. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

La Policía Nacional busca a cuatro hombres por la muerte a tiros de un taxista, quien habría sido atacado para despojarlo de sus pertenencias luego de abordar a los individuos como pasajeros, en un hecho ocurrido la madrugada de este viernes en Santo Domingo Este.

La víctima fue identificada como Feliz Valentín Casalinovo Trinidad, de 48 años, conductor de la plataforma InDrive.

El hecho ocurrió en el peatonal de autopista Las Américas, frente al Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras.

Según los datos preliminares, el conductor intentó llegar al Hospital Darío Contreras, pero se desplomó en el puente.

Las investigaciones preliminares de la Policía indican que los cuatro hombres habrían solicitado los servicios del taxista y posteriormente lo atacaron con un arma de fuego para robarle sus pertenencias.

Agentes de la División de Investigación de Crímenes y Delitos contra las Personas (Homicidios), en coordinación con técnicos del Departamento de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Dicata), realizan las diligencias para identificar y localizar a los señalados.

Evidencias recolectadas

En la escena, técnicos de la Policía Científica recolectaron varias evidencias y ocuparon el vehículo Hyundai Sonata LF, color gris, en el que se desplazaba la víctima. El vehículo fue encontrado abandonado en la calle 9, esquina avenida 25 de Febrero.

La Policía Nacional exhortó a los sospechosos a entregarse por la vía que consideren pertinente.

La institución dijo que profundiza las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y poner a los responsables a disposición del Ministerio Público.