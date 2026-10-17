Detienen a 287 personas en allanamientos y operativos contra el microtráfico y otros delitos

Artículos decomisados en 115 allanamientos ejecutados por la a Dirección Central de Inteligencia (DINTEL) de la Policía Nacional, entre el 10 y el 16 de octubre de 2026. ( CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL )

Un total de 287 personas han sido detenidas durante esta semana en 115 allanamientos y 441 operativos focalizados realizados en distintas provincias del país.

Durante las intervenciones, que se desarrollaron del 10 al 16 de octubre, se ejecutaron 45 órdenes de arresto y se ocuparon 39 armas de fuego. Estas acciones estuvieron dirigidas a enfrentar el microtráfico y otras actividades ilícitas, según el informe oficial.

En estas operaciones, de la Dirección Central de Inteligencia (Dintel) de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, fueron requisados 128 puntos de venta de sustancias narcóticas y ocupadas 2,970 porciones de distintas drogas.

Incautación de armas y drogas

Entre las evidencias incautadas figuran:

Tres armas de fabricación casera , tipo chilena.

, tipo chilena. Dos armas tipo chagón.

421 cápsulas de distintos calibres.

de distintos calibres. 99 armas blancas.

También fueron ocupadas 21,568 unidades de cigarrillos, 1,509 bebidas alcohólicas adulteradas, 110 máquinas tragamonedas y 145 estimulantes sexuales, además de 13 dados y 23 fichas utilizadas en juegos de azar.

En cuanto a equipos electrónicos y de comunicación, se incautaron 145 teléfonos celulares, 51 tarjetas SIM, siete tabletas, 18 radios de comunicación y tres cargadores para estos dispositivos.

Retenciones de vehículos y motocicletas

Durante los operativos fueron retenidas 166 motocicletas y dos vehículos, mientras que se recuperó un chasis de motocicleta. Entre los demás artículos ocupados se encuentran 39 balanzas, seis bocinas, un dispositivo UPS, 13 papeles para envolver sustancias, 33 bultos y un tanque de gas.

Asimismo, fueron incautados 121,190 pesos dominicanos en efectivo, de acuerdo con el reporte oficial. Las intervenciones formaron parte de las labores de investigación y operaciones focalizadas desarrolladas por la Dintel, junto al Ministerio Público, en diferentes demarcaciones del territorio nacional.

Leer más Tres organizaciones lideradas por mujeres exigen cese de muertes de jóvenes por la Policía