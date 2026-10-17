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Inabie abre consulta para comprar utilería escolar de los próximos dos años

La consulta está dirigida a micro, pequeñas y medianas industrias de fabricación nacional para mejorar el proceso de contratación

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    Inabie abre consulta para comprar utilería escolar de los próximos dos años
    Fachada de el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie). (CEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE).)

    El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) abrió un período de consulta pública para recibir observaciones sobre las condiciones de contratación de la utilería escolar que recibirán los estudiantes de las escuelas públicas durante los años lectivos 2027-2028 y 2028-2029.

    Los interesados tienen hasta el miércoles 21 de octubre de 2026, a las 4:00 de la tarde, para presentar sus sugerencias antes de que la institución publique los pliegos definitivos de los procesos de compra.

    • La convocatoria está dirigida exclusivamente a micro, pequeñas y medianas industrias de fabricación nacional, según informó el Inabie

    La consulta permitirá a los sectores interesados revisar las condiciones propuestas y plantear cambios antes de que se establezcan las reglas definitivas para las contrataciones.

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    Las observaciones pueden enviarse a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), disponible en [portaltransaccional.gob.do](https://www.portaltransaccional.gob.do), o al correo electrónico comprasutileriaescolar@inabie.gob.do. Los proyectos de pliegos también pueden consultarse en el portal institucional del [INABIE](https://www.inabie.gob.do).

    Proceso de evaluación

    Una vez concluido el plazo, la institución evaluará las propuestas recibidas y determinará cuáles pueden incorporarse a los documentos definitivos, de acuerdo con las disposiciones legales que regulan las contrataciones públicas.

    El proceso se desarrolla en el marco de la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas y su reglamento de aplicación, aprobado mediante el Decreto 52-26.

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