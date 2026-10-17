Entre "frías" y dominó, Leah Campos reúne a políticos de diferentes partidos en colmadón de Baní

La embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos, junto a propietarios y empleados del Súper Colmado El León Rojo. ( INSTAGRAM: @EMBAJADAUSAENRD )

La embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos, encabezó este viernes un encuentro en el Súper Colmado El León Rojo, ubicado en Villa Sombrero, Baní, provincia Peravia, donde compartió con figuras de la política dominicana.

En la actividad participaron el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández; el dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, y el director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud. Además, asistieron creadores de contenidos y otras figuras.

El encuentro se desarrolló en un ambiente informal, en el que los asistentes compartieron alrededor de una mesa de dominó, disfrutaron de bebidas alcohólicas y participaron en actividades vinculadas a las tradiciones populares dominicanas.

Uno de los momentos que llamó la atención fue la partida de dominó en la que jugaron en pareja Gonzalo Castillo y Omar Fernández, representantes de organizaciones políticas contrarias.

Castillo es dirigente del PLD y aspirante presidencial, mientras que Fernández es senador del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo. La coincidencia de ambos en un espacio distendido generó interés por la presencia conjunta de figuras de diferentes sectores de la vida pública.

Las imágenes del encuentro difundidas en redes sociales muestran a la embajadora compartiendo con sus invitados y comunitarios, en una actividad que se apartó de los escenarios protocolares habituales.

La iniciativa Freedom 250

La reunión formó parte de las actividades de Freedom 250, iniciativa vinculada con la conmemoración del 250 aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, proclamada el 4 de julio de 1776.

A través de esta agenda, la representación diplomática estadounidense ha promovido encuentros que conectan la celebración con distintos espacios de la sociedad dominicana, incluidos lugares populares como los colmados.

En marzo pasado, Campos visitó el emblemático Colmado La Venganza, ubicado en el sector Don Bosco de la capital , donde compartió con residentes y miembros de su equipo.

Asimismo, en agosto estuvo en un colmado de La Vega, según publicaciones de la Embajada estadounidense en Instagram.

"Es viernes y el cuerpo lo sabe. Nuestros amigos de La Vega nos acompañan ahora y a @ambleahcampos a celebrar #Freedom250", publicó la misión diplomática junto a un carrusel de fotografías del encuentro.

La diplomacia de cercanía

Las visitas de la embajadora Leah Francis Campos a espacios populares dominicanos tienen precedentes en América Latina. Así lo asegura el analista político Robinson Basden, quien cita los casos de Perú, Argentina, Brasil y Colombia, donde representantes estadounidenses participaron en actividades culturales y encuentros con ciudadanos.

Basden aclara que estos ejemplos no necesariamente responden a un plan regional común, pero evidencian que la presencia de diplomáticos en escenarios cotidianos no es una práctica nueva.

El especialista relaciona estas iniciativas con el concepto de poder blando, desarrollado por Joseph Nye, que consiste en generar influencia mediante la cultura, los valores y las relaciones entre sociedades.

Sin embargo, advierte que la difusión de estas actividades en redes sociales no implica necesariamente un mayor alcance diplomático, pues su impacto depende de cómo las interprete la población.

Basden también destaca los históricos vínculos entre República Dominicana y Estados Unidos, que abarcan el comercio, la migración, la seguridad y los lazos familiares, y considera que la cercanía con las comunidades forma parte de las nuevas dinámicas de la diplomacia.