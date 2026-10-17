Festival del Chocolate exhibe en Santiago la transformación del cacao dominicano

Cerca de 20 empresas participan este sábado y domingo en la sexta edición del Festival del Chocolate Dominicano, que se celebra en Ágora Santiago Center, donde presentan chocolates artesanales, bebidas y otros productos derivados del cacao.

La actividad reúne a emprendedores que buscan ampliar la comercialización de sus productos y mostrar las posibilidades de transformación de esta materia prima, que figura entre los principales rubros agrícolas de exportación de la República Dominicana.

Sésar Rodríguez, director del Consorcio Ambiental Dominicano (CAD), explicó que el festival se celebra desde hace seis años con el propósito de dar a conocer las cualidades del cacao nacional y los avances de las empresas dedicadas a su procesamiento.

"El objetivo de este festival es dar a conocer las bondades del cacao dominicano y lo que se está haciendo de unos 15 años atrás en República Dominicana con la transformación del cacao", expresó Rodríguez.

El representante del CAD señaló que entre los participantes figuran empresas familiares y artesanales cuyos productos han recibido reconocimientos internacionales. También indicó que algunas han comenzado a exportar chocolate terminado.

Una de las características de la muestra es la identificación del origen del cacao utilizado en la elaboración de los productos, lo que permite conocer las zonas de procedencia de las tabletas de chocolate.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/17/whatsapp-image-2026-10-17-at-125043-pm-85da4f4a.jpeg Sesar Rodríguez, presidente del Consorcio Ambiental Dominicano (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ)

Emprendimientos de Puerto Plata

Entre los expositores se encuentra una empresa de Altamira, Puerto Plata, representada por Elizabeth Silverio Parra, encargada del área de ventas.

La empresa presenta chocolates con distintas concentraciones de cacao, incluidos productos con un 70 % de cacao, así como chocolates con leche, sin leche y bebidas calientes. Su oferta también incluye vinos tropicales elaborados a partir de frutas.

Silverio explicó que la fábrica opera en Altamira y que su actividad ha contribuido al sustento económico de familias de esa comunidad.

"Con la producción del cacao hemos podido salir adelante y ayudar a familias", manifestó.

Apoyo a los pequeños fabricantes

Víctor Sued, director regional norte del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), destacó la importancia de apoyar a los emprendedores que elaboran productos derivados del cacao.

"Lo que es el cacao dominicano no solamente vender la materia prima, sino desarrollar el producto terminado", señaló Sued al referirse a las posibilidades de crecimiento de la agroindustria.

El funcionario mencionó las barras de chocolate, las bebidas y otras preparaciones como parte de la variedad de productos que pueden desarrollar las pequeñas empresas.

Por su parte, Rodríguez planteó que el acceso al financiamiento sigue siendo una necesidad para los microempresarios que buscan ampliar sus operaciones, adquirir equipos y acceder a nuevos mercados.

El director del CAD también destacó la relación entre el cultivo del cacao y la conservación ambiental, particularmente por su potencial para contribuir a la protección de la biodiversidad, el agua y los suelos.

El Festival del Chocolate Dominicano continuará este domingo 18 de octubre en Ágora Santiago Center.