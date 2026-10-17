Testigos de Jehová dejan a miembros decidir sobre componentes sanguíneos: ¿qué implica el cambio?

Tres casos en República Dominicana, México e Italia muestran cómo la negativa de sus padres a autorizar una transfusión llegó ante las autoridades. ( MAGNIFIC )

Los testigos de Jehová podrán decidir, según su conciencia, si aceptan transfusiones de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma o plaquetas provenientes de otra persona. La nueva orientación también deja a criterio de cada miembro la donación de sangre destinada a obtener componentes o fracciones para otros pacientes.

El cambio, anunciado el 18 de septiembre por el Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová, no modifica la postura de la organización contra las transfusiones de sangre completa. Hasta ahora, sus miembros rechazaban tanto la sangre completa como sus cuatro componentes principales.

Un testigo de Jehová consultado por Diario Libre, que pidió mantener su identidad en reserva, sostuvo que la enseñanza religiosa sobre la sangre no ha cambiado. Atribuyó la nueva orientación a una comprensión más profunda, vinculada a los avances médicos y a la guía espiritual que, según sus creencias, recibe la congregación.

"Nuestras enseñanzas y creencias no han cambiado, lo que sucede es que hoy hemos desarrollado un entendimiento más profundo gracias a los avances médicos y, sobre todo, la guía del Espíritu Santo", expresó.

Diario Libre llamó a la Sociedad Dominicana de los Testigos de Jehová para solicitar una entrevista con sus representantes. La persona que atendió indicó que no había nadie disponible en ese momento y remitió al comunicado publicado en la página oficial de la organización.

En ese documento, el Cuerpo Gobernante establece que aceptar cualquiera de los cuatro componentes principales de la sangre es una decisión personal. Lo mismo dispone para quien considere donar sangre con el propósito expreso de que sus componentes o fracciones sean utilizados por otra persona.

La organización mantiene su rechazo a las transfusiones de sangre completa, una postura que fundamenta en su interpretación del mandato bíblico de "abstenerse de sangre", recogido en Hechos 15:28-29:

«Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación; de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien»

Según el comunicado, ese principio no impide que cada creyente decida, de acuerdo con su conciencia, si acepta o dona los cuatro componentes principales de la sangre.

Perspectiva médica

El hematólogo Sócrates Sosa Peña considera que la medida "es un gran avance", aunque precisa que cada paciente puede seguir rechazando los componentes sanguíneos si así lo decide.

"Están quitando el dogma, están quitando lo definitivo, pero están dejando [la decisión] en manos de las personas, a su libre albedrío. Sin duda que flexibiliza, porque ellos abren y eliminan la prohibición al uso de sangre fraccionada", expresó.

El especialista explicó que en la práctica médica se administra, principalmente, el componente que necesita cada paciente (como glóbulos rojos, plaquetas o plasma) en lugar de transfundir sangre completa.

Consideró que la nueva orientación amplía las opciones de tratamiento para los miembros de la organización que decidan aceptarlos.

Tres casos de menores llegaron ante las autoridades

Antes de esta decisión, la negativa de padres testigos de Jehová a autorizar transfusiones para sus hijos ha dado lugar a intervenciones judiciales.

En República Dominicana, la Sala Civil del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago acogió en 2017 una acción de amparo presentada por el Ministerio Público y ordenó transfundir a una recién nacida cuyos padres se oponían al procedimiento por motivos religiosos.

La Procuraduría General de la República informó entonces que la niña, de 15 días de nacida, había llegado al mundo de forma prematura y presentaba, entre otras complicaciones, anemia y trombopenia severa. Según la institución, llegó a recibir la transfusión tras la decisión judicial.

En México, una niña llamada Clara de cinco años con un diagnóstico probable de leucemia necesitaba transfusiones urgentes. Sus padres se opusieron por sus creencias religiosas, por lo que una autoridad de protección de menores asumió provisionalmente las decisiones médicas necesarias para tratarla.

La niña recibió concentrados de glóbulos rojos y plaquetas. En 2018, la Suprema Corte de Justicia de México resolvió que la intervención estatal estaba justificada ante el riesgo para su vida y que podían autorizarse transfusiones cuando su organismo las requiriera, sin esperar a que fueran el último recurso.

En Italia, un caso difundido en 2019 involucró a una bebé de diez meses cuyos padres, testigos de Jehová, se opusieron a una transfusión. Según la información publicada por ABC, la intervención judicial permitió que recibiera el tratamiento.

Los tres episodios ocurrieron antes del anuncio de septiembre de 2026. En el caso mexicano consta que la niña recibió glóbulos rojos y plaquetas, dos de los componentes sobre los que ahora cada testigo de Jehová puede decidir según su conciencia.

La decisión del paciente

El galeno Sosa Peña sostuvo que debe respetarse la decisión expresa de un paciente de rechazar una transfusión, aun cuando el médico considere que la necesita para preservar su vida.

"Yo no puedo, aunque esté convencido de que la sangre es lo que te va a mantener con vida, mantenerte con vida por encima de tu decisión. Tu vida es tuya", afirmó.

La situación de los menores plantea una cuestión distinta, como ilustran los casos citados: cuando sus representantes rechazan un tratamiento considerado necesario, las autoridades pueden intervenir para proteger la salud y la vida del niño.

En su resolución sobre el caso mexicano, la Suprema Corte de ese país reconoció el derecho de los padres a tomar decisiones médicas conforme a sus creencias, pero estableció que ese derecho encuentra un límite si la decisión pone en riesgo del hijo.

Para el hematólogo, el rechazo de las transfusiones por parte de los testigos de Jehová responde a una interpretación religiosa.

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De la sangre completa a la transfusión por componentes

Según señaló, esta postura se sustenta en interpretaciones de pasajes bíblicos relacionados con la prohibición de ingerir sangre. Sin embargo, sostuvo que el conocimiento médico sobre las transfusiones ha evolucionado con el tiempo y ha permitido determinar qué componentes sanguíneos pueden utilizarse de manera terapéutica.

El especialista recordó que la medicina transfusional pasó de utilizar sangre de animales y, posteriormente, sangre completa entre seres humanos, a desarrollar conocimientos sobre los grupos sanguíneos, como el sistema ABO y el factor Rh, que permitieron hacer las transfusiones más seguras.

En ese sentido, consideró que los avances científicos no deberían desecharse y destacó que la medicina transfusional moderna procura utilizar únicamente el componente sanguíneo que el paciente necesita.

"Qué bueno que ya podemos usar los paquetes globulares, podemos usar el plasma, los glóbulos rojos y las plaquetas indistintamente" Dr. Sócrates Sosa Peña Hematólogo “

El médico indicó que esta práctica permite transfundir de manera diferenciada los componentes de la sangre, en lugar de administrar una unidad de sangre completa.

A su juicio, la flexibilización anunciada por los Testigos de Jehová respecto al uso de determinados componentes sanguíneos coincide con la tendencia de la medicina transfusional moderna, que busca evitar la transfusión de sangre total y administrar únicamente el elemento que requiere el paciente.

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Ricardo de la Cruz Estudiante de Comunicación Social en la Universidad Católica Santo Domingo.