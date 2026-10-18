Evangélicos marchan en Santo Domingo Oeste contra la delincuencia juvenil

Cientos de evangélicos y residentes de Santo Domingo Oeste participaron este domingo en una marcha organizada por la Iglesia Visionaria Hebreos 11 para orientar a los jóvenes y prevenir la delincuencia.

La actividad, bajo el lema "Buscando la generación de este tiempo" y el eslogan "Le ponemos el reloj al diablo", buscó concienciar sobre las consecuencias de las conductas delictivas y promover alternativas para que los jóvenes se integren a la sociedad como ciudadanos productivos.

La pastora Eunice Peña explicó que la iniciativa surgió de la necesidad de llevar el mensaje cristiano a las calles y contribuir a la transformación de la juventud mediante programas socioespirituales.

"Como iglesia debemos salir a las calles a impactar nuestra juventud con la palabra de Dios", expresó.

De su lado, el pastor Leonardo Piña llamó a los jóvenes a evitar las actividades ilícitas y apostar por el estudio y el trabajo como vías para construir un mejor futuro.

Te puede interesar Comunitarios relatan cómo murió taxista en SDE y denuncian ola de delincuencia

La caminata partió del templo de la iglesia, ubicado en la calle Primera de Las Palmas de Herrera, y recorrió sectores como Las Caobas, Villa Aura y Olimpo, además de alcanzar a residentes de Buenos Aires, Bayona y Manoguayabo.

Durante el recorrido se realizaron dramatizaciones sobre los efectos de la delincuencia. La jornada concluyó con un concierto cristiano en el que participaron el ministerio GDA y la artista invitada Madelincuencia.

La actividad contó con el respaldo de la Policía Nacional, la Defensa Civil, los bomberos, la Digesett, el Sistema 911, la Alcaldía de Santo Domingo Oeste, juntas de vecinos y empresas colaboradoras.