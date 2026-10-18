Migración detecta cerca de 700 extranjeros irregulares en fincas agrícolas del país

Los operativos abarcaron Hato Mayor, El Seibo, Montecristi, Dajabón, Barahona y San Juan de la Maguana. ( CEDIDA POR DGM )

La Dirección General de Migración (DGM) detectó cerca de 700 extranjeros en condición migratoria irregular durante inspecciones realizadas los días 15 y 16 de octubre en explotaciones agrícolas de seis provincias del país, informó este domingo la entidad.

Conforme a una nota de prensa, los operativos abarcaron Hato Mayor, El Seibo, Montecristi, Dajabón, Barahona y San Juan de la Maguana.

El mayor número de personas en situación migratoria irregular fue identificado en una explotación tomatera de San Juan de la Maguana, donde los inspectores contabilizaron alrededor de 520 extranjeros.

En otros cinco establecimientos agrícolas, las autoridades registraron 114 trabajadores, de los cuales 86 eran haitianos y 28 dominicanos. De los empleados haitianos, 80 no contaban con una situación migratoria regular.

La DGM indicó que las inspecciones también permitieron recopilar información sobre las condiciones de los centros de trabajo y detectar la presencia de niños en algunos de los establecimientos.

La entidad informó que dará seguimiento a los hallazgos y remitirá a las autoridades competentes los casos que requieran intervención en materia laboral o de protección de menores.

Migración continuará las inspecciones

El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, afirmó que los operativos continuarán en las zonas con mayor concentración de trabajadores extranjeros.

La institución explicó que las intervenciones buscan verificar el cumplimiento de la Ley General de Migración núm. 285-04 y determinar las responsabilidades correspondientes por las infracciones detectadas.

Las inspecciones forman parte de las acciones de supervisión migratoria que desarrolla la entidad en distintos puntos del territorio nacional.