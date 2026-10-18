Yeni Berenice Reynoso califica de preocupantes las cifras de violencia y criminalidad en el país

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, durante la conferencia sobre violencia y criminalidad realizada en la Biblioteca Municipal de Tamboril, Santiago ( CEDIDA POR LA FISCALÍA DE SANTIAGO )

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, calificó como preocupantes las cifras de violencia en el país al informar que el Ministerio Público recibió más de 73,000 denuncias de violencia de género, intrafamiliar y sexual durante 2025, además de más de 26,000 denuncias de amenazas de muerte en lo que va de 2026.

La magistrada ofreció los datos durante la conferencia Anatomía de la violencia y la criminalidad en la República Dominicana: radiografía para una transformación necesaria, realizada el viernes 16 de octubre en la Biblioteca Municipal de Tamboril, Santiago, como parte de las actividades de las Fiestas Patronales San Rafael 2026.

"De cada 10 homicidios que ocurren, seis son conflictos sociales", expresó Reynoso al explicar que una parte importante de las muertes violentas se origina en discusiones entre vecinos, diferencias durante juegos de dominó, problemas de tránsito y enfrentamientos por contaminación sónica.

La procuradora también informó que los feminicidios registrados durante 2026 han dejado más de 95 niños y niñas en condición de orfandad, debido a que sus madres fueron asesinadas y sus padres quedaron fuera del ejercicio de la paternidad, ya sea porque se suicidaron o porque fueron arrestados.

"Este año por feminicidio llevamos más de 95 niños y niñas huérfanos", manifestó la funcionaria al referirse a las consecuencias de estos crímenes para las familias.

Reynoso explicó que el nuevo Código Penal contempla la figura del feminicidio conexo, relacionada con hechos en los que el agresor, además de matar a una mujer en un contexto de violencia feminicida, provoca la muerte de otras personas de su entorno familiar.

Al referirse a los agresores que matan a sus parejas o exparejas, indicó que el 23 % se suicida y que más del 80 % termina arrestado, según las estadísticas que presentó durante la exposición.

Reportes por contaminación sónica

La procuradora también señaló que, hasta agosto de 2026, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 había recibido más de 89,000 reportes por contaminación sónica en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Explicó que el ruido excesivo puede generar conflictos entre vecinos y afectar a personas que necesitan descansar, estudiar o atender problemas de salud.

En cuanto a los accidentes de tránsito, informó que durante 2025 ocurrieron más de 40,000 en el país y mencionó la existencia de 89 cruces ilegales en la autopista Duarte, que, según expuso, representan riesgos para los usuarios de esa vía.

Ante las cifras de violencia y criminalidad, Reynoso planteó la necesidad de una respuesta conjunta de los distintos sectores de la sociedad.

"Hay que hacer un pacto de Estado contra la violencia y la criminalidad", expresó durante la conferencia, en la que abordó la responsabilidad de las familias, las escuelas, las comunidades y las instituciones en la prevención de estos hechos.

La exposición forma parte de las conferencias que la procuradora desarrolla en distintas localidades para presentar datos sobre la violencia y la criminalidad y promover una reflexión sobre los factores que inciden en la convivencia social.