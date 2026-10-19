El Gobierno subastará el avión de Air Cocaine, un Lamborghini y un yate de 39.5 millones de pesos

El yate tiene un valor inicial de subasta de 39.5 millones de pesos. ( IMAGEN DIFUNDIDA POR EL INCABIDE. )

Un avión Falcon vinculado al caso de narcotráfico conocido como Air Cocaine, con un precio de salida de RD$80.9 millones; un Lamborghini Gallardo valorado inicialmente en RD$6.1 millones; una embarcación recreativa de RD$39.5 millones y relojes de lujo que alcanzan casi los RD$2 millones figuran entre los bienes que el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide) subastará el próximo 25 de noviembre.

El catálogo publicado en el portal de subastas del organismo muestra 62 lotes de bienes muebles, cuyos precios de salida suman RD$166,715,000.

La oferta comprende dos aeronaves, dos embarcaciones —una recreativa y otra clasificada como chatarra—, 29 lotes de vehículos y chatarras, así como 29 lotes de relojes, algunos de los cuales contienen varias piezas.

Los precios van desde RD$3,000 por un lote de dos relojes hasta RD$80.9 millones por el avión Falcon.

La convocatoria forma parte de la segunda subasta pública del Incabide correspondiente a 2026, para la cual la institución anunció inicialmente más de 200 bienes muebles e inmuebles, valorados en aproximadamente RD$1,000 millones.

Sin embargo, el catálogo examinado hasta ahora contiene únicamente 62 lotes de bienes muebles. No aparecen en ese documento las casas, apartamentos, solares y fincas anunciados por el organismo, por lo que todavía queda pendiente conocer su relación detallada y los precios individuales.

Dos aviones por RD$96.4 millones

Los bienes de mayor valor publicados son dos aeronaves que, en conjunto, tienen precios de salida por RD$96.4 millones.

La más costosa es un avión Falcon 50, serie 190, fabricado en 1988 y vinculado al caso Air Cocaine, que se remonta a marzo de 2013, cuando las autoridades encontraron cientos de paquetes de cocaína dentro de una aeronave que se preparaba para salir del aeropuerto de Punta Cana con destino a Francia.

El avión había sido ofertado por RD$95.2 millones durante la primera subasta del Incabide, celebrada en mayo, pero no encontró comprador.

Para la nueva convocatoria figura como lote 002, con un precio base de RD$80.9 millones, aproximadamente un 15 % menos que el valor anterior.

Los interesados deberán depositar una garantía de RD$8.09 millones para participar en la puja por esta aeronave.

El segundo avión es un Cessna Citation, serie 500-0177, del año 1974, identificado como lote 001.

Su precio de salida fue fijado en RD$15.5 millones, frente a los RD$18.3 millones establecidos durante la primera subasta. La garantía requerida para participar asciende a RD$1.55 millones.

Ambas aeronaves figuran ubicadas en Santo Domingo.

Un yate de RD$39.5 millones y un barco chatarra

El catálogo también incluye dos embarcaciones con precios de salida que suman RD$46.3 millones.

La primera es una embarcación recreativa Viking Princess, identificada como Amnesia, modelo 70 Sport Cruiser, fabricada en 2006.

Está ubicada en Peravia y figura como lote 003, con un precio inicial de RD$39.5 millones. Para participar, los interesados deberán depositar una garantía de RD$3.95 millones.

Esta embarcación también había quedado sin comprador en mayo, cuando su precio base era de RD$46.5 millones.

El otro activo marítimo es un barco clasificado como chatarra, de 200 pies de eslora, aproximadamente 61 metros de longitud.

Se encuentra en Peravia, está identificado como lote 004 y tiene un precio base de RD$6.8 millones, con una garantía requerida de RD$680,000.

En la subasta anterior, esta embarcación había sido ofertada por RD$8 millones.

Los cuatro primeros lotes del catálogo, correspondientes a las aeronaves y embarcaciones, concentran RD$142.7 millones, equivalentes al 85.6 % del valor base de los 62 lotes publicados.

Un Lamborghini de RD$6.1 millones y vehículos desde RD$55,000

Entre los vehículos destaca un Lamborghini Gallardo, identificado como lote 025 y ubicado en el Distrito Nacional.

El automóvil deportivo tiene un precio inicial de RD$6.1 millones y una garantía requerida de RD$610,000.

Es el vehículo más caro del catálogo y supera ampliamente los valores de los demás automóviles, camionetas y camiones disponibles.

Entre las ofertas también aparece una Toyota Tundra SR5, ubicada en San Pedro de Macorís, con un precio de RD$790,000.

La relación incluye un camión Mitsubishi Fuso, identificado con los años 2006-2009, por RD$480,000; un Daihatsu Delta de 2006 por RD$320,000 y un Kia Bongo III de 2011 por RD$250,000.

En el segmento de camionetas y vehículos familiares aparecen una Chevrolet Tahoe 2010, con precio inicial de RD$250,000; una Nissan Frontier 2006, también por RD$250,000; una Kia Rio LX 2017 por RD$230,000 y una Hyundai Veloster 2013 por RD$220,000.

El catálogo también ofrece vehículos con precios inferiores a RD$200,000.

Entre ellos figuran un Volkswagen Passat por RD$198,000, un Nissan Versa 2017 por RD$190,000, una Toyota Highlander por RD$180,000, una Toyota RAV4 2005 por RD$170,000 y una Range Rover 2006 por RD$160,000.

Además, se subastarán una Acura MDX 2001 por RD$100,000, una Toyota Corolla 1996 por RD$72,000 y varios Hyundai Sonata.

De estos últimos, un modelo 2009 tiene un precio de RD$140,000; otro de 2007 se ofrece por RD$90,000 y uno de 2010 por RD$57,000.

El vehículo de menor precio individual identificado en esta relación es una Ford Explorer Sport Trac 1999, cuyo precio base es de RD$55,000.

Otros lotes corresponden a vehículos destinados a piezas y partes, entre ellos una Chevrolet Suburban por RD$130,000, dos carros chatarras por RD$68,000 y un conjunto compuesto por un jeep Nissan y una camioneta Ford, también por RD$68,000.

Las fotografías publicadas muestran varios vehículos almacenados al aire libre, algunos rodeados de vegetación. Las fichas resumidas no permiten establecer su estado mecánico, por lo que los interesados deberán verificar las condiciones de los bienes antes de participar.

Los 29 lotes correspondientes a vehículos y chatarras tienen precios base que suman RD$11.47 millones.

Rolex, Cartier y Audemars Piguet entre los relojes

La oferta incluye una amplia colección de relojes de distintas marcas, con precios que van desde RD$3,000 por lotes de varias piezas hasta RD$1.95 millones por un reloj de lujo.

El de mayor precio es un Audemars Piguet Royal Oak Offshore Chronograph, identificado como lote 054, cuyo precio base asciende a RD$1,950,000.

Le sigue un Rolex Sky-Dweller, lote 049, ofertado por RD$1.5 millones, mientras que un Rolex Daytona, lote 035, tiene un precio inicial de RD$1.45 millones.

Otro reloj destacado es un Rolex Day-Date, conocido como Presidente, que se ofrece por RD$1.2 millones.

Entre las piezas también figuran varios Rolex Yacht-Master y Sky-Dweller, cuyos precios oscilan entre RD$540,000 y RD$790,000.

Dos relojes Rolex GMT Master II, identificados como Pepsi y Root Beer, tienen precios base de RD$590,000 cada uno.

El catálogo incluye asimismo un Rolex Submariner Starbucks MK2 por RD$450,000 y un Rolex Date-Just por RD$140,000.

La marca Cartier está representada por modelos Santos, Pasha, Roadster, Calibre Dual Time y Santos Galbée, con precios que oscilan entre RD$70,000 y RD$240,000.

También aparecen un Hublot Classic Fusion Automatic por RD$170,000, un Versace Medusa Stud Icon por RD$98,000 y un Tag Heuer Aquaracer Chronograph Automatic por RD$50,000.

Los relojes ofertados representan 29 lotes con precios base que suman RD$12.54 millones.

Lotes de relojes desde RD$3,000

No todos los relojes del catálogo corresponden a piezas de alto valor.

El Incabide también ofrece conjuntos de relojes de distintas marcas, algunos de ellos con precios iniciales inferiores a RD$10,000.

El lote 060, compuesto por dos relojes identificados en el catálogo bajo la descripción Omega/Invicta MoonSwatch x Swatch, tiene un precio base de RD$3,000.

Asimismo, se ofrece un conjunto de cinco relojes Apple Watch por RD$4,000.

Un Giorgio Milano Tempo 886 tiene un precio de RD$5,000, mientras que otro lote integrado por relojes Fossil, Bulova, Carabelle, Nautica y Joseph Abboud, entre otras marcas, se ofrece por RD$8,000.

También aparece un conjunto de tres relojes Michael Kors, Tag Heuer y Giorgio Milano por RD$35,000.

Los precios corresponden a las pujas iniciales establecidas por la institución y no representan necesariamente los montos por los que serán adjudicados los bienes.

Bienes que regresan con rebajas

Una característica de la segunda subasta es la reducción de los precios de activos que no fueron adjudicados durante la primera jornada.

El director ejecutivo del Incabide, Manuel Oviedo Estrada, había anunciado que esos bienes serían ofertados nuevamente con una rebaja del 15 % sobre los valores iniciales establecidos en mayo.

Los precios publicados para el Falcon, el Cessna Citation, la embarcación Viking Princess y el barco chatarra reflejan reducciones cercanas a ese porcentaje.

Durante la primera subasta, celebrada el 13 de mayo, el Incabide ofertó 143 bienes muebles e inmuebles, de los cuales adjudicó 100, por un monto conjunto de RD$562.8 millones.

De esa cantidad, RD$550.17 millones correspondieron a bienes inmuebles y RD$12.66 millones a muebles.

Sin embargo, Oviedo Estrada informó a principios de octubre que la institución había recibido efectivamente unos RD$502 millones, debido a que algunos adjudicatarios no completaron los pagos correspondientes.

El funcionario también indicó que los bienes que serán incluidos en la segunda subasta proceden de procesos judiciales relacionados con corrupción administrativa, narcotráfico, lavado de activos, trata de personas y falsificación de medicamentos.

Entre los expedientes mencionó los casos de Alexis Medina Sánchez, Calamar, Búfalo NK, José del Carmen Cruz y Blue Light.

No obstante, la institución no ha identificado públicamente a qué expediente corresponde cada uno de los 62 lotes contenidos en el catálogo examinado.

Cómo participar y cuándo será la subasta

El período de inscripción comenzó este lunes 19 de octubre y permanecerá abierto hasta el viernes 13 de noviembre, conforme a las fechas publicadas en la plataforma oficial del Incabide.

La inscripción tiene un costo de RD$5,000 no reembolsables y puede realizarse presencialmente en las oficinas de la institución o de manera virtual a través de su portal.

El plazo para depositar las garantías requeridas vencerá el 23 de noviembre.

Las garantías varían según el bien por el que se desee pujar. Por ejemplo, para participar por el Lamborghini se requieren RD$610,000, mientras que para el avión Falcon la suma asciende a RD$8.09 millones.

La jornada de adjudicación se desarrollará el 25 de noviembre en el Instituto Policial de Educación Superior (IPES).

Según la convocatoria, los bienes muebles se subastarán durante la mañana y los inmuebles en horario vespertino.

El Incabide habilitó el portal de subastas para consultar las fichas, fotografías y condiciones de participación.

La institución anunció que la oferta completa comprenderá más de 200 bienes distribuidos entre el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional y las regiones Cibao, Sur y Este.