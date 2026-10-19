Autoridades haitianas refuerzan vigilancia en zonas del norte del país

Un agente policial supervisa el movimiento de comerciantes y compradores haitianos en la zona del mercado fronterizo de Dajabón. ( DIARIO LIBRE/JAVIER GENAO )

Las autoridades haitianas han reforzado la vigilancia y desarrollado operativos de seguridad en distintos puntos del norte de Haití, incluyendo Cabo Haitiano y sus alrededores, ante las alertas sobre una posible expansión de las bandas armadas que operan en otras regiones del país.

Hasta el momento, no se ha confirmado la entrada de grandes bandas criminales en Juana Méndez ni incursiones de estos grupos a través de la frontera dominicana en Dajabón.

Mientras tanto, las actividades comerciales en el paso fronterizo entre Dajabón y Juana Méndez continúan desarrollándose con normalidad.

Las medidas de vigilancia se producen en medio de preocupaciones expresadas por autoridades municipales y residentes de Dajabón ante la posibilidad de que los grupos armados extiendan sus operaciones hacia localidades del norte haitiano.

El alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, entiende que preservar la seguridad en Cabo Haitiano, Juana Méndez y otras localidades del norte haitiano es indispensable para proteger la actividad comercial y evitar nuevas consecuencias económicas para ambos países.

El funcionario municipal advirtió que una eventual expansión de la violencia hacia estas zonas podría afectar el intercambio comercial entre República Dominicana y Haití, del que dependen comerciantes, transportistas, productores agrícolas y pequeños empresarios.

El alcalde señaló que, de producirse una situación de inseguridad que afecte las actividades comerciales, las pérdidas económicas podrían extenderse a otras provincias dominicanas cuyos empresarios mantienen relaciones comerciales con Haití.

Entre las preocupaciones de los pequeños comerciantes figura la posibilidad de que una situación de inseguridad en territorio haitiano reduzca la cantidad de compradores que acuden al mercado binacional de Dajabón.

Reclamos de infraestructura en Dajabón

En otro orden, el alcalde reiteró la necesidad de ampliar el mercado fronterizo de Dajabón, una obra que, según afirmó, ha solicitado durante casi dos años.

También pidió mayor respaldo del Gobierno para mejorar los servicios municipales, especialmente la recogida de basura.

Riverón explicó que el ayuntamiento dispone de diez camiones recolectores, pero solamente cinco se encuentran en funcionamiento.

Por el momento, el intercambio comercial entre Dajabón y Juana Méndez continúa sin interrupciones, mientras las autoridades haitianas mantienen las medidas de vigilancia en el norte de su territorio.