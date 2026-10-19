Las entregas de prófugos a la Policía se aceleran en octubre

El listado de personas prófugas con órdenes de arresto, divulgado por la Policía Nacional. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

En apenas 16 días, octubre acumula 161 entregas voluntarias de personas buscadas por la justicia, una cifra superior a las 122 registradas durante todo septiembre y a las 31 contabilizadas en la segunda quincena de agosto.

El balance presentado por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful tras la reunión de la Fuerza de Tarea Conjunta, encabezada por el presidente Luis Abinader, recoge 314 entregas entre el 17 de agosto y el 16 de octubre.

Homicidio, segundo motivo de búsqueda

Los casos de robo y asalto encabezaron el principal motivo de entrega con 76 casos, equivalentes al 24.2 % del total.

En segundo lugar figuran los requeridos por homicidio, con 71 personas (22.6 %), seguidos por por tráfico de drogas, con 49 (15.6 %).

La relación también incluye 38 personas requeridas por agresión y violencia (12.1 %), 21 por robo de vehículos (6.7 %) y 14 por delitos sexuales (4.5 %). Otras 45 eran buscadas por diferentes delitos, equivalentes al 14.3 %.

Más de 50,000 prófugos

A principios de octubre, el vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, informó que más de 50,000 personas figuraban como buscadas en el país.

Aclaró que la cantidad de órdenes de arresto era superior, debido a que una misma persona puede tener más de una orden pendiente.

La Policía ha reiterado el llamado a las personas prófugas para que se presenten ante las autoridades por la vía que consideren pertinente.