Familiares de varios jóvenes que viajaron a Rusia con propuestas de trabajo y que ahora están al frente de la guerra que ese país mantiene con Ucrania, realizaron una marcha este lunes exigiendo la intervención del Gobierno para lograr que sus parientes puedan regresar a la República Dominicana.

Al grito de "señor presidente, queremos respuestas", los manifestantes recorrieron parte de la carretera Francisco del Rosario Sánchez, desde la entrada del sector Piedra Blanca, en el municipio de Haina, provincia San Cristóbal, hasta la plazoleta Juan Pablo Duarte, para exigir al presidente, Luis Abinader y al canciller, Víctor -Ito- Bisonó, que gestionen el retorno de sus allegados a sus hogares.

Según el diputado Antonio Brito Rodríguez, al menos 50 personas procedentes de esa comunidad, abandonaron sus hogares para viajar a Rusia tras recibir acuerdos de trabajo para desempeñarse como mecánicos, electricistas, soldadores y en otras áreas técnicas.

Sin embargo, afirmó que esas propuestas terminaron convirtiéndose en un engaño, pues los jóvenes habrían sido enviados al frente del conflicto bélico.

Por esta razón, el representante de Haina por el Partido Fuerza del Pueblo (FP), también se sumó al reclamo de los parientes para que las autoridades investiguen lo ocurrido y ofrezcan respuestas a quienes aseguran desconocer la situación de sus seres queridos.

"Como diputado condeno drásticamente lo que hoy está pasando. Condenamos lo que hicieron los rusos de sacar dominicanos y dominicanas para llevárselo al frente de una guerra." Antonio Brito Rodríguez Diputado “

El legislador insistió en que el presidente Luis Abinader debe poner atención en la situación que mantiene bajo la incertidumbre a varias familias y pidió el cierre de la Embajada de Rusia en la República Dominicana.

"Los queremos volver a ver"

Entre los manifestantes también se encontraban padres, hermanos y tíos, que aseguraron llevar al menos dos meses sin ver a sus parientes luego de que partieron a Rusia.

Los familiares afirmaron que los jóvenes viajaron con los pasajes aéreos pagados, pero que, al llegar a territorio ruso, presuntamente les quitaron sus documentos, impidiéndoles regresar a sus hogares.

Así lo afirmó Orquídea Figuereo, cuyo hijo Yeudi Pérez Figuereo, de 27 años, salió del país el 15 de agosto tras conseguir, presuntamente a través de Facebook, una oferta de trabajo para desempeñarse en el área de la construcción en Polonia, y desde hace varias semanas no ha logrado saber nada de él.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/19/whatsapp-image-2026-10-19-at-91715-am-cf7a055e.jpeg Los manifestantes aseguraron que sus parientes fueron obligados a firmar contratos para impedirles regresar a la República Dominicana. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Figuereo relató que inicialmente mantenía comunicación con su hijo, casado y padre de dos niños, durante el trayecto y que este le avisaba cuando llegaba a los distintos destinos. Sin embargo, explicó que las llamadas y los mensajes comenzaron a disminuir hasta que perdió el contacto regular el pasado 24 de septiembre.

"Él cada vez que llegaba a un destino me decía, mami ya llegué. Mami ya llegué a Estambul, mami ya llegué aquí, ahora voy hacia Catar. Me sorprendió tanto vuelo", enfatizó.

Según contó, la última comunicación que tuvo con su hijo fue como una clase de despedida. Aunque el joven habría evitado contarle lo que estaba ocurriendo para no preocuparla, posteriormente informó a sus hermanos que lo enviarían al frente de guerra y les pidió que oraran por él.

"Buenos días, mami. Yo estoy bien. Perdóname, te quiero mucho, cuídate y siempre recuerda que yo te amo", fueron las palabras que, según recordó, Yeudi le dijo en una nota de voz.

Figuereo, quien indicó que padece problemas de salud, pidió con profunda tristeza la intervención de las autoridades para que su hijo pueda regresar a casa.

En entrenamiento cerca de la zona de conflicto

Otra de las madres que ofreció su testimonio fue Ana Brioso, cuyo hijo, Juan Ramón Sánchez Brioso, de 39 años, partió hacia Rusia el 19 de agosto con un contrato de trabajo que, según explicó, le ofrecieron para desempeñarse como mecánico.

Brioso denunció que, al llegar a su destino, su hijo y otros jóvenes habrían sido conducidos al sótano de un hotel, donde, según su versión, los obligaron a firmar documentos bajo presión.

La mujer indicó que todavía mantiene comunicación ocasional con él, aunque las llamadas se producen durante la madrugada y vive preocupada por la posibilidad de que sea enviado al frente de combate.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/19/whatsapp-image-2026-10-19-at-91717-am-2ac8b692.jpeg Una mujer y un hombre sostienen una pancarta en la que reclaman la intervención de las autoridades ante la situación que enfrentan sus parientes en Rusia. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Según relató, Juan, quien en el país se desempeñaba como mecánico y tiene seis hijos, actualmente se encuentra en entrenamiento cerca de la zona de conflicto.

"Le pido al señor presidente que nos ayude a traer a esos jóvenes a su casa", expresó Brioso, al reclamar la intervención de las autoridades para que su hijo y los demás dominicanos que se encuentran en una situación similar puedan regresar al país.

Semanas sin saber nada de su pariente

A la manifestación también acudió Jacqueline Félix, madre de Michael Enrique Campuzano Félix, de 33 años, quien afirmó que llevaba dos meses sin ver a su hijo y sin recibir información suficiente sobre su situación.

Félix explicó que el joven también viajó tras recibir una supuesta oferta laboral que conoció por a través de Facebook. Según su testimonio, el contrato le ofrecía una oportunidad de trabajo, pero terminó en una situación que lo habría llevado hasta la zona de guerra.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/19/whatsapp-image-2026-10-19-at-91728-am-77478161.jpeg La marcha se desarrolló de manera pacífica y sin incidentes. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

La mujer destacó que su hijo es publicista y aseguró que nunca había manejado un arma de fuego.

"Mi hijo nunca ha agarrado una pistola", expresó, al manifestar su preocupación por las condiciones en las que podría encontrarse.

Campuzano Félix es profesional de la publicidad y tiene tres hijos, de uno, siete y doce años, según relató su madre.

Los familiares advirtieron que continuarán realizando manifestaciones hasta obtener respuestas de las autoridades. Como parte de sus reclamos, anunciaron que este lunes en la noche realizarán un encendido de velas en el parque de Piedra Blanca, en Haina.