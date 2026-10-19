Faride afirma presencia policial en las calles ha aumentado de 13 a 30 %

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, afirmó este lunes que la presencia de agentes policiales en las calles ha aumentado de un 13 % a más de un 30 % como parte del proceso de transformación de la Policía Nacional, una reforma que, según indicó, comenzó hace cinco años.

"Este proceso de transformación viene también de un modelo de patrullaje que no existía. ¿Por qué no existía? Porque apenas el 12% de los agentes policiales patrullaban en el territorio del conglomerado completo", expresó Raful tras la reunión de seguridad encabezada por el presidente Luis Abinader.

"Se ha estado escalando este modelo para que sean más los policías que están en el patrullaje para acompañar a la población y disuadir el crimen. Y hemos también aumentado de un 13% a más de un 30% la presencia de los agentes policiales en las calles", agregó.

Al referirse a los avances y desafíos de la reforma policial, la funcionaria presentó los planes para ampliar el nuevo modelo de patrullaje preventivo a otros 20 departamentos antes de finalizar 2026.

Explicó que el año pasado comenzó la implementación del modelo en cuatro departamentos seleccionados para desarrollar un plan piloto, en los que se dispuso de mayor equipamiento, personal capacitado y vehículos para las labores de patrullaje.

Extenderán el modelo a 20 departamentos

La expansión se ejecutará en dos fases adicionales, previstas para el 20 de noviembre y mediados de diciembre. Con estas, las autoridades buscan completar el despliegue del modelo en 24 zonas, incluidos los cuatro departamentos que comenzaron a operar bajo el esquema piloto hace aproximadamente un año.

La ministra indicó que la primera etapa permitió monitorear el funcionamiento del modelo, evaluar sus resultados e identificar oportunidades de mejora antes de extenderlo a otros territorios.

«Estos cuatro departamentos agotaron un proceso de un año donde se monitoreó, se evaluó y se identificaron oportunidades de mejora», explicó.

El plan contempla una mayor dotación de agentes para el patrullaje preventivo, nuevos equipos, cámaras corporales y el remozamiento de las estaciones policiales correspondientes a cada departamento.

Fases de implementación

La primera fase consistió en el plan piloto desarrollado en 2025 en cuatro departamentos: Naco (C-1), Zona Colonial (C-9) y Ensanche Felicidad (E-2), en el Distrito Nacional, y Santiago Central (S-1). En esa etapa participaron 958 agentes, equivalentes al 3.81 % de la fuerza preventiva.

La segunda fase comenzó en octubre y abarca siete departamentos de la región este: Higüey, Bayahíbe, San Rafael del Yuma, Villa Cerro, La Otra Banda, Friusa y Verón-Punta Cana.

Para esta etapa se asignaron 1,000 policías, equivalentes al 7.82 % de la fuerza preventiva. Con su incorporación, la cobertura aumenta al 11.83 %.

La tercera fase está prevista para el 20 de noviembre e incluye Hato Mayor, El Seibo, Puerto Plata, Sosúa, Gurabo, Cienfuegos y C6 Mirador Sur, en el Distrito Nacional. Con esta ampliación, la cobertura alcanzaría el 19.35 %.

La cuarta fase está programada para el 10 de diciembre y comprende San Cristóbal, Pedernales, C4 San Carlos, C7 Ensanche Luperón, N1 Villa Mella (Santo Domingo Norte) y E1 Villa Duarte (Santo Domingo Este).

La institución estima que, al finalizar 2026, habrá 5,420 agentes incorporados al modelo: 958 desde 2025 y otros 4,462 durante este año.

La cantidad de policías que participarán en las fases tres y cuatro todavía está en proceso de definición, según el plan de distribución.

En el proyecto participan el Ministerio de Interior y Policía, el Comisionado Ejecutivo para la Reforma Policial y la Dirección Central de Transformación Policial.

Diez mil agentes cuentan con cámaras corporales

Como parte del equipamiento incorporado al nuevo modelo, Raful informó que unos 10,000 agentes cuentan con cámaras corporales, principalmente miembros de la Policía Preventiva y del nuevo esquema de patrullaje, así como integrantes de algunas direcciones especializadas.

"No tenían cámaras corporales. Esto ha sido insertado ahora en este proceso de transformación y contamos con 10,000 agentes", expresó.

La ministra indicó que la institución continuará adquiriendo estos dispositivos mediante los procedimientos establecidos en la Ley de Compras y Contrataciones Públicas.

Añadió que las cámaras son monitoreadas desde el Centro de Monitoreo y Vigilancia de la Policía Nacional, con la participación de analistas especializados.