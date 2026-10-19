Huelga paraliza actividades productivas en municipios de la provincia Duarte

Agentes de la Policía Nacional vigilan las principales zonas comerciales de los municipios durante las protestas. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Desde las primeras horas de este lunes, las actividades productivas permanecen paralizadas en los municipios de San Francisco de Macorís, Pimentel y La Guárana, en la provincia Duarte, debido al inicio de una huelga de 48 horas convocada por organizaciones populares para exigir respuestas a sus demandas sociales y económicas.

Durante el primer día de la jornada, el comercio permanece prácticamente cerrado, el tránsito se ha reducido considerablemente y las actividades educativas están suspendidas, tanto en centros públicos como privados.

En algunos sectores se han reportado disturbios, con neumáticos incendiados y escombros colocados en las vías, lo que ha obstaculizado el tránsito vehicular.

Demandas sociales

José Mercado, vocero de las organizaciones convocantes, aseguró que la protesta ha recibido el respaldo de distintos sectores de la población debido al descontento por las altas tarifas eléctricas, el costo de los combustibles, los apagones y las deficiencias en los servicios básicos.

El activista sostuvo que las comunidades también reclaman el abastecimiento de agua potable y el acondicionamiento de las calles de los barrios populares, muchas de las cuales, según denunció, carecen de aceras y contenes.

Mercado criticó los elevados costos de la electricidad y los combustibles, al considerar que afectan directamente la economía de las familias y las actividades comerciales.

Explicó que los comerciantes enfrentan dificultades para conservar los productos que requieren refrigeración debido a los apagones y al costo de la energía eléctrica.

Asimismo, señaló que los productores de arroz se han sumado a las manifestaciones por su preocupación ante la desgravación arancelaria, que, según sostuvo, podría colocarlos en desventaja frente al arroz importado desde Estados Unidos.

De acuerdo con Mercado, los agricultores también han expresado su inconformidad mediante protestas y bloqueos de carreteras en comunidades como Nagua y Rincón de Molinillo.

Denuncian impedimento de caravana

Mercado denunció que el pasado domingo San Francisco de Macorís fue militarizado para impedir la realización de una caravana motorizada organizada por los convocantes.

Aseguró que los organizadores habían notificado a las autoridades sobre la actividad y presentado los detalles correspondientes, incluidos el horario, el lugar de salida y el recorrido previsto.

Sin embargo, afirmó que la caravana no pudo realizarse debido a la intervención de las autoridades policiales.

El dirigente consideró que estas actuaciones vulneran derechos fundamentales.

Convocantes aseguran que no recibieron respuestas

Mercado indicó que las organizaciones habían otorgado a las autoridades un plazo hasta el 14 de octubre para atender sus demandas, pero aseguró que no recibieron respuestas satisfactorias.

La jornada fue convocada por el Colectivo de Organizaciones Populares, la Coordinación Campesina, la Unión de Juntas de Vecinos de La Guárana y el Colectivo de Pimentel.

Mientras se desarrolla la protesta, las principales arterias comerciales de San Francisco de Macorís permanecen militarizadas, con un amplio despliegue de agentes policiales como parte del dispositivo de seguridad establecido durante la jornada.