Pastor llama a acompañar a los jóvenes ante la ansiedad y la incertidumbre

Miguel Alberto Bogaert, pastor de jóvenes de la iglesia Monte de Dios Horeb. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE. )

El pastor de jóvenes Miguel Alberto Bogaert llamó a acompañar y orientar a la juventud ante desafíos como la ansiedad, la presión social, los conflictos familiares, el desempleo y la incertidumbre sobre el futuro.

Bogaert, del Ministerio Internacional Monte de Dios Horeb, hizo el planteamiento durante la celebración de Revival Conference, un encuentro cristiano que reunió a unos 5,000 jóvenes de distintas provincias del país y del extranjero durante tres días, bajo el lema «Revolución».

"No queremos simplemente decirles a los jóvenes que todo estará bien. Queremos ayudarlos a fortalecer su fe, reconocer su valor, descubrir propósito, confrontar decisiones que pueden estar afectando su futuro y entender que pedir ayuda cuando la necesitan también es una decisión importante", expresó.

El pastor sostuvo que una conferencia no resuelve por sí sola todos los problemas que enfrenta la juventud, pero puede servir como punto de partida para impulsar cambios personales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/19/whatsapp-image-2026-10-19-at-25633-pm-400addbb.jpeg celebración de Revival Conference. (CEDIDA A DL.)

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Identidad y propósito

Señaló que esa transformación también se refleja en las decisiones cotidianas, como asumir con responsabilidad los estudios y el trabajo, cuidar las relaciones familiares, reconocer los errores, evitar conductas que comprometan el futuro y utilizar la influencia personal para contribuir al bienestar de otros.

La pastora Mariana Bogaert explicó que la conferencia abordó temas relacionados con la identidad, el propósito, las relaciones, el liderazgo y la responsabilidad, mediante espacios de enseñanza, adoración y música.

"Creo profundamente que Dios puede tomar incluso aquellas partes de nuestra historia que parecen rotas, confusas o sin sentido y utilizarlas para construir algo nuevo", manifestó.

También exhortó a los jóvenes a no permitir que los errores, las decepciones o las opiniones de otras personas definan sus posibilidades de desarrollo.

Tres días de actividades

La edición de 2026 incluyó nueve plenarias, cuatro talleres especializados y tres conciertos, con la participación de exponentes nacionales e internacionales.

Entre los invitados estuvieron los pastores Sebastián y Andrea Franz, procedentes de Estados Unidos; el músico y compositor Mathew Morales, de la banda Miel San Marcos; el apóstol Miguel Bogaert y los pastores Miguel Alberto, Mariana y Ana Bogaert.

La programación musical contó además con Kairos Worship, Elevation Worship y el rapero Redimi2.

Diez años de trayectoria

Según los organizadores, desde 2010 Revival Conference ha pasado de reunir alrededor de 1,200 participantes a congregar a 5,000 jóvenes en su edición de este año.

El encuentro se celebró en el nuevo recinto del Ministerio Internacional Monte de Dios Horeb, ubicado en Colinas del Arroyo II, en la avenida Jacobo Majluta, Santo Domingo.