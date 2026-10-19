"Carros" desde RD$55,000 y relojes por RD$3,000: los artículos baratos que subastará el Incabide

Acura MDX 2001, que se subastará en 100 mil pesos. ( TOMADA DEL CATÁLOGO DE INCABIDE. )

¿Un carro por RD$55,000? ¿Dos relojes por RD$3,000? Aunque los aviones millonarios, los vehículos deportivos y las embarcaciones de lujo han acaparado la atención, la próxima subasta del Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide) también ofrece artículos con precios mucho más accesibles.

El catálogo de la segunda subasta pública de 2026, programada para el 25 de noviembre, incluye 15 lotes con precios iniciales por debajo de RD$100,000, entre relojes, automóviles y vehículos destinados a piezas y partes.

Algunos tienen precios de salida inferiores a los de un teléfono celular nuevo. Otros corresponden a vehículos que podrían interesar a compradores dispuestos a invertir en reparaciones.

Pero hay una condición importante: los montos publicados son precios de salida, no precios definitivos de venta.

Artículos económicos

Estos son los artículos más económicos que aparecen en el catálogo oficial.

1. Dos relojes desde RD$3,000

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/19/vdhl3941-7400ee69.jpg Omega / Invicta MoonSwatch x Swatch (2 Relojes). (INCABIDE.)

Es el lote más barato de los 62 publicados. El número 060 incluye dos relojes identificados en el catálogo como Omega/Invicta MoonSwatch x Swatch.

El precio inicial es de RD$3,000 por el conjunto, aunque el documento no ofrece detalles sobre su funcionamiento o estado técnico.

2. Un lote de Apple Watch por RD$4,000

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/19/vdhl3928-10c19acd.jpg Apple Apple Watch (5 Relojes). (INCABIDE.)

Para quienes prefieren los dispositivos electrónicos, el lote 059 reúne varios relojes Apple Watch con un precio inicial conjunto de RD$4,000.

Antes de ofertar, conviene verificar cuáles funcionan, sus modelos y si presentan bloqueos de activación.

3. Un Giorgio Milano desde RD$5,000

El lote 034 corresponde a un reloj Giorgio Milano Tempo 886, ubicado en Santo Domingo.

Su precio de salida es de RD$5,000, exactamente lo que cuesta inscribirse para participar en la subasta.

4. Varios relojes de distintas marcas por RD$8,000

El lote 062 incluye relojes identificados con marcas como Fossil, Bulova, Carabelle, Nautica y Joseph Abboud, entre otras.

Todos se ofertan como un solo conjunto con un precio inicial de RD$8,000.

5. Tres relojes por RD$35,000

El lote 061 contiene tres piezas descritas como Michael Kors, Tag Heuer y Giorgio Milano.

El precio base del conjunto es de RD$35,000.

Relojes destacados

6. Un Tag Heuer desde RD$50,000

El lote 056 corresponde a un reloj Tag Heuer Aquaracer Chronograph Automatic.

Su precio inicial es de RD$50,000, aunque la adjudicación dependerá de las ofertas que se presenten.

7. Una Ford Explorer Sport Trac por RD$55,000

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/19/img3664-1-b305bce6.jpg Ford Explorer Sport Trac 1999. (INCABIDE.)

Aquí comienzan las opciones para quienes buscan vehículos.

El lote 022 presenta una Ford Explorer Sport Trac del año 1999, ubicada en San Pedro de Macorís, con un precio inicial de RD$55,000.

El catálogo no especifica si se encuentra en condiciones de circular, por lo que será necesario comprobar su estado mecánico y documental.

8. Un Hyundai Sonata 2010 desde RD$57,000

El lote 028 contiene un Hyundai Sonata del año 2010, ubicado en Santo Domingo.

Su precio de salida es de RD$57,000. Las fotografías del catálogo muestran señales de deterioro exterior.

9. Dos carros para piezas por RD$68,000

El lote 006 incluye dos automóviles clasificados como chatarra para piezas y partes, ubicados en Santo Domingo.

El precio base de RD$68,000 corresponde al conjunto, no a cada vehículo.

Esta oferta está orientada a quienes buscan componentes aprovechables, no necesariamente automóviles para circular.

Requisitos para participar

10. Una jeepeta Nissan y una camioneta Ford por RD$68,000

El lote 007 también tiene un precio inicial de RD$68,000.

Incluye una jeepeta Nissan y una camioneta Ford, ambas descritas como bienes para piezas y partes.

11. Un Cartier Pasha desde RD$70,000

De regreso a los relojes, el lote 040 ofrece un Cartier Pasha con un precio base de RD$70,000.

El catálogo lo ubica en el Distrito Nacional.

12. Otro Cartier por RD$70,000

El lote 044 incluye un Cartier Pasha C GMT con el mismo precio inicial: RD$70,000.

Los interesados deberán examinar las características y condiciones de la pieza antes de participar.

13. Un Toyota Corolla de 1996 por RD$72,000

Uno de los modelos más conocidos del mercado dominicano aparece en el lote 029.

Se trata de un Toyota Corolla de 1996, ubicado en Santo Domingo, con un precio inicial de RD$72,000.

El catálogo no certifica que esté listo para circular ni detalla posibles reparaciones.

14. Un Hyundai Sonata 2007 por RD$90,000

El lote 032 ofrece otro Hyundai Sonata, esta vez del año 2007, ubicado en Santo Domingo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/19/9d0449c4-e55b-48c8-9987-dac4b263638e-faf9488e.jpg Hyundai Sonata 2007. (INCABIDE.)

Su precio de salida es de RD$90,000.

15. Un reloj Versace desde RD$98,000

Cerrando los artículos por debajo de RD$100,000 figura un Versace Medusa Stud Icon.

El reloj aparece identificado como lote 039 y está ubicado en Santo Domingo.

¿Cómo participar en la subasta del Incabide?

Las inscripciones comenzaron este lunes 19 de octubre y permanecerán abiertas hasta el 13 de noviembre.

El costo de registro es de RD$5,000 no reembolsables, independientemente de que el participante consiga comprar algún artículo.

Los interesados pueden inscribirse de manera virtual a través del portal oficial del Incabide o presencialmente en sus oficinas de Arroyo Hondo Viejo, en Santo Domingo.

Para participar, las personas físicas deben ser mayores de edad, presentar su documento de identidad, certificado de no antecedentes penales y las declaraciones juradas requeridas. También existen restricciones legales para determinados funcionarios y personas vinculadas a la institución.

La subasta se celebrará el 25 de noviembre en el / (IPES).

¿Son realmente gangas?

Los precios pueden resultar atractivos, pero una subasta no funciona como una venta de precio fijo.

Un vehículo ofrecido desde RD$55,000 podría adjudicarse por una cantidad superior si varios interesados compiten por él. Además, su estado mecánico, los gastos de reparación y la documentación pueden modificar considerablemente el costo real de adquirirlo.

Lo mismo sucede con los relojes. La marca y el precio inicial no sustituyen la comprobación de su autenticidad, funcionamiento y conservación.

Por eso, antes de presentar una oferta, conviene revisar el pliego de condiciones, inspeccionar los bienes cuando el procedimiento lo permita y calcular el dinero adicional que podría necesitarse después de la adjudicación.

Entre automóviles de más de 20 años, relojes y vehículos para repuestos, la subasta del Incabide demuestra que no todas sus ofertas están reservadas para compradores millonarios. Sin embargo, el precio de salida no garantiza una compra económica