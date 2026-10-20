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RD avanza en elaboración del Plan Nacional sobre Envejecimiento 2026-2036

Una delegación del Conape participó en una jornada de trabajo en México para definir los ejes estratégicos del plan nacional sobre envejecimiento

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    RD avanza en elaboración del Plan Nacional sobre Envejecimiento 2026-2036
    Delegación encabezada por Ondina Ortega, coordinadora de la Dirección Ejecutiva; Diana Mejía, directora de Desarrollo Integral y Protección al Adulto Mayor; Vicencio Mastrolilli, coordinador de la División de Diagnóstico Social; y Loraine Guzmán, directora de Planificación y Desarrollo. (CEDIDA POR CONAPE)

    La República Dominicana avanza en la elaboración del Plan Nacional sobre Envejecimiento, una iniciativa orientada a garantizar los derechos, la autonomía, el bienestar y la calidad de vida de las personas adultas mayores.

    Como parte de este proceso, una delegación del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape) participó, del 13 al 16 de este octubre, en una jornada de trabajo celebrada en la sede subregional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en Ciudad de México.

    De acuerdo con una nota de prensa, el encuentro contó con la asistencia técnica de la Cepal y tuvo como propósito avanzar en la definición de la visión, los principios rectores, los ejes estratégicos, la gobernanza y los mecanismos de seguimiento del plan.

    La iniciativa busca establecer una política pública integral que responda a los desafíos del envejecimiento poblacional en el país y contribuya a mejorar las condiciones de vida de las personas adultas mayores.

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    Delegación dominicana

    La representación del Conape estuvo integrada por Ondina Ortega, coordinadora de la Dirección Ejecutiva; Diana Mejía, directora de Desarrollo Integral y Protección al Adulto Mayor; Vicencio Mastrolilli, coordinador de la División de Diagnóstico Social; y Loraine Guzmán, directora de Planificación y Desarrollo.

    En la jornada también participaron el embajador dominicano en México, Juan Bolívar Díaz; el director de la sede subregional de la Cepal en México, Jorge Mario Martínez; y la ministra consejera de la Embajada dominicana, Carolina Espinosa.

    • Según la información institucional, la participación de estos representantes contribuye a fortalecer los vínculos de cooperación para abordar los desafíos relacionados con el envejecimiento de la población.

    El Conape destacó que la formulación del plan constituye un paso hacia la consolidación de una política nacional inclusiva y sostenible, que permita responder a las transformaciones demográficas y promover una sociedad para todas las edades.

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