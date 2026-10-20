Dijo que iba a trabajar como soldador en Canadá y su familia teme que ahora sea soldado en Rusia

José Miguel García Gil, de 37 años, quien habría sido reclutado por Rusia para combatir en la guerra contra Ucrania ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Otra familia dominicana denunció que uno de sus integrantes habría sido engañado mediante una oferta de trabajo en Canadá y trasladado posteriormente a Rusia, donde presuntamente estaría involucrado en la guerra contra Ucrania.

Se trata de José Miguel García Gil, de 37 años, residente en el sector Los Ángeles, en Hato Mayor, Santiago.

El hombre salió del país el 27 de julio tras gestionar por internet una supuesta oportunidad laboral como soldador y mecánico, según relataron sus familiares.

Jocelyn Jiménez, hermana del hombre, explicó que García Gil estaba entusiasmado con la posibilidad de viajar a Canadá para trabajar.

Según su testimonio, la oferta incluía la gestión de los documentos necesarios, el traslado y el alojamiento, sin que el trabajador tuviera que asumir los gastos del proceso.

Sin embargo, después de su partida, sus parientes comenzaron a sospechar que algo no marchaba bien, debido a que el hombre evitaba realizar videollamadas y se limitaba a decir que estaba bien, sin ofrecer detalles claros sobre su ubicación.

Las sospechas aumentaron cuando una de sus familiares advirtió que el caso podría estar relacionado con otros dominicanos que habían viajado al extranjero bajo ofertas laborales similares y terminado en el conflicto armado.

Posteriormente, una fotografía enviada por García Gil a su esposa, en la que aparece vestido con un uniforme militar ruso, reforzó los temores de sus allegados sobre su posible incorporación a las fuerzas militares de ese país.

"Para mí, eso es trata de personas", expresó Jiménez, al considerar que su hermano pudo haber sido víctima de una red que utiliza falsas ofertas de empleo para captar trabajadores y llevarlos a situaciones distintas de las que les prometieron.

La mujer sostuvo que García Gil nunca ha pertenecido a las Fuerzas Armadas ni cuenta con experiencia militar, ya que toda su vida laboral ha estado vinculada a la mecánica y la soldadura.

Sin comunicación con su familia

Los familiares indicaron que, durante las primeras semanas después de su salida, García Gil mantuvo comunicación con su esposa y otros allegados, a quienes les aseguraba que se encontraba bien.

No obstante, explicaron que llevan aproximadamente dos semanas sin poder comunicarse con él y desconocen su paradero exacto, así como las condiciones en las que se encuentra.

La incertidumbre mantiene angustiada a la familia, especialmente a su esposa y sus dos hijos, de tres y cinco años.

"Estamos destrozados. Nadie duerme tranquilo porque no sabemos dónde está ni cómo se encuentra", manifestó Jiménez, quien pidió ayuda para establecer contacto con su hermano y conocer su situación.

La mujer también expresó preocupación por la posibilidad de que García Gil esté siendo obligado a participar en operaciones militares sin haber tenido preparación para ello.

De acuerdo con el relato familiar, la oferta de trabajo circuló a través de las redes sociales, específicamente TikTok. Sin embargo, hasta el momento, sus parientes aseguran desconocer el nombre de la compañía que habría gestionado el viaje.

Piden intervención de las autoridades

Ante la falta de información, los familiares hicieron un llamado a las autoridades dominicanas para que investiguen el caso y realicen las gestiones necesarias para determinar el paradero de García Gil.

Solicitan la intervención del presidente de la República para que, mediante las gestiones diplomáticas correspondientes, se pueda esclarecer la situación y procurar el regreso del dominicano a su hogar.