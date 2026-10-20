Se entrega hombre acusado de matar a otro con arma blanca durante riña en La Romana

Un hombre de 41 años, acusado de quitarle la vida a otro durante un conflicto personal en esta ciudad, se entregó a las autoridades policiales tras ser requerido mediante una orden de arresto.

Se trata de Gravier Mercedes, alias "Yoel" y/o "El Peluche", quien era buscado por su presunta vinculación con la muerte de Yovanny de la Rosa Pedro, de 33 años, fallecido a consecuencia de heridas de arma blanca.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el hecho ocurrió en la calle Francisco Richiez, en el centro de La Romana, y se habría originado por diferencias personales entre ambos, que desencadenaron una riña.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/20/whatsapp-image-2026-10-20-at-92253-am-477c36d1.jpeg Gravier Mercedes, alias "Yoel" y/o "El Peluche" era buscado por la PN.

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Detalles del arresto

La Policía Nacional informó que Mercedes se entregó por mediación de su abogado y representantes de los Derechos Humanos. Contra él pesaba la orden de arresto número 2026-AJ0091022.

El hombre fue recibido por miembros de la División de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios) y será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.