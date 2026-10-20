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Se entrega hombre acusado de matar a otro con arma blanca durante riña en La Romana

El detenido era buscado mediante una orden de arresto por la muerte de Yovanny de la Rosa Pedro, de 33 años, ocurrida en el centro de la ciudad

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    Se entrega hombre acusado de matar a otro con arma blanca durante riña en La Romana
    Imagen ilustrativa de una persona presa. (SHUTERSHOOK.)

    Un hombre de 41 años, acusado de quitarle la vida a otro durante un conflicto personal en esta ciudad, se entregó a las autoridades policiales tras ser requerido mediante una orden de arresto.

    Se trata de Gravier Mercedes, alias "Yoel" y/o "El Peluche", quien era buscado por su presunta vinculación con la muerte de Yovanny de la Rosa Pedro, de 33 años, fallecido a consecuencia de heridas de arma blanca.

    De acuerdo con las investigaciones preliminares, el hecho ocurrió en la calle Francisco Richiez, en el centro de La Romana, y se habría originado por diferencias personales entre ambos, que desencadenaron una riña.

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    Infografía
    Gravier Mercedes, alias "Yoel" y/o "El Peluche" era buscado por la PN.

    Detalles del arresto

    • La Policía Nacional informó que Mercedes se entregó por mediación de su abogado y representantes de los Derechos Humanos. Contra él pesaba la orden de arresto número 2026-AJ0091022.

    El hombre fue recibido por miembros de la División de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios) y será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

    TEMAS -

      Periodista egresada de la UASD. Docente universitaria, con especialidad en Educación y Nuevas Tecnologías.