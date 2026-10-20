Salcedo inicia huelga de 48 horas y San Francisco de Macorís cumple segundo día de paro

Agentes policiales y militares mantienen un amplio dispositivo de seguridad mientras recorren las calles de las demarcaciones en huelga. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

El municipio de Salcedo inició este martes una huelga de 48 horas, convocada por organizaciones populares, mientras que San Francisco de Macorís cumple su segundo día de paro, con la paralización de las actividades educativas y una reducción significativa de las operaciones comerciales.

Las jornadas de protesta, convocadas por organizaciones populares de ambas demarcaciones, buscan presionar a las autoridades para que atiendan una serie de demandas relacionadas con el deterioro de las carreteras, la falta de agua potable, las deficiencias del servicio eléctrico y otras necesidades que, según los dirigentes comunitarios, permanecen sin solución.

En Salcedo, el paro comenzó a las 6:00 de la mañana de este martes y está previsto que concluya el jueves a la misma hora.

La convocatoria es impulsada por el Movimiento 24 de Abril, el Movimiento Unidos de la Parte Alta, la organización identificada por los convocantes como Masa San Antonio y la Coalición de Salcedo.

Rafael Ramos, representante del Movimiento Unidos de la Parte Alta, explicó que la protesta responde al reclamo de soluciones para distintas comunidades de la provincia Hermanas Mirabal, cuyos residentes esperan la ejecución de obras que consideran prioritarias para mejorar sus condiciones de vida.

El dirigente cuestionó que las autoridades recurran a la militarización como respuesta a las manifestaciones populares, al considerar que la presencia de agentes de seguridad no resuelve las necesidades que motivan las protestas.

A su juicio, las comunidades necesitan que las autoridades pasen de las reuniones y la formación de comisiones a la ejecución de las obras reclamadas.

Las demandas

Entre las reivindicaciones que motivan la huelga en Salcedo figura la terminación de la carretera de Palmarito, cuyos trabajos, según los manifestantes, presentan retrasos que atribuyen, en parte, a dificultades relacionadas con los pagos a las empresas contratistas.

También reclaman avances en la construcción de la carretera turística Salcedo-Monte Llano-Río Partido y en la vía Tenares-Blanco Arriba-Gaspar Hernández, cuyos trabajos, aseguran, no avanzan al ritmo esperado por las comunidades.

A estas demandas se suman la construcción de aceras y contenes en el denominado callejón de Fran Chicharrón y la conclusión del sistema de alcantarillado sanitario.

San Francisco de Macorís

Mientras Salcedo iniciaba su jornada de protesta, San Francisco de Macorís y otras localidades de la provincia Duarte cumplían este martes el segundo día de un paro que ha afectado distintas actividades cotidianas.

Las actividades educativas permanecían paralizadas tanto en centros públicos como privados. También se reportó una reducción significativa de las operaciones comerciales y la paralización del transporte público.

José Mercado, vocero de las organizaciones convocantes, valoró la participación de las organizaciones sociales y de distintos sectores de la población, al considerar que el respaldo ciudadano fortalece la jornada de protesta ante lo que definió como una falta de respuestas por parte de las autoridades.

Las demandas en esa demarcación incluyen el suministro de agua potable, la reparación y pavimentación de calles, la construcción de aceras y contenes y la puesta en marcha de un proyecto de asentamiento agrario.

Asimismo, los convocantes exigen una reducción de la tarifa eléctrica y el cese de los apagones, además de una disminución de los precios de los combustibles y de los artículos de primera necesidad. Estos reclamos están vinculados con el costo de vida y las dificultades económicas que enfrentan las familias.

En ambas demarcaciones se han registrado manifestaciones con quema de neumáticos y bloqueo de vías. Mientras tanto, las principales arterias comerciales permanecen bajo un amplio dispositivo de seguridad integrado por agentes policiales y militares.