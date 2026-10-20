Fiscalizan 15 vehículos por operar sin autorización en corredores del Distrito Nacional

Agentes de la Digesett durante los operativos de inspección y fiscalización realizados junto al Intrant en los corredores de las avenidas Independencia y Winston Churchill, en el Distrito Nacional. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA )

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) fiscalizaron 15 vehículos que ofrecían servicios de transporte público de pasajeros sin la debida autorización, durante operativos conjuntos realizados en los corredores de las avenidas Independencia y Winston Churchill, en el Distrito Nacional.

Mediante una nota de prensa, las autoridades informaron que en el corredor Independencia, fueron fiscalizados seis vehículos: cinco en el tramo comprendido entre la avenida Enrique Jiménez Moya y el kilómetro 12, y uno en el trayecto entre la avenida Máximo Gómez y el Parque Independencia.

En el corredor Winston Churchill, fueron fiscalizados nueve vehículos. De estos, uno fue intervenido en el tramo entre las avenidas 27 de Febrero y John F. Kennedy, mientras que cinco fueron fiscalizados en el tramo comprendido entre las avenidas 27 de Febrero e Independencia.

Las autoridades también identificaron el tramo correspondiente a la avenida Correa y Cidrón, sin precisar la cantidad de vehículos intervenidos en ese punto.

Durante las intervenciones, fue detenido un haitiano que no contaba con su documentación al día. La detención se produjo en el corredor Independencia, en el tramo comprendido entre la avenida Enrique Jiménez Moya y el kilómetro 12.

Fiscalización del transporte irregular

Las autoridades indicaron que estas intervenciones forman parte de las acciones coordinadas para combatir la prestación irregular del servicio de transporte público de pasajeros, conocido popularmente como transporte pirata, y garantizar el cumplimiento de la Ley núm. 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana.

Asimismo, el Intrant y la Digesett indicaron que continuarán realizando operativos conjuntos de inspección y fiscalización en puntos estratégicos, con el propósito de detectar y enfrentar las operaciones de transporte público que incumplan la normativa vigente.

Los vehículos fueron fiscalizados por violación del artículo 44 de la referida legislación, que establece disposiciones aplicables a la prestación del servicio de transporte público de pasajeros sin contar con la licencia de operación o el permiso correspondiente.