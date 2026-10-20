Lluvias provocan inundaciones en Santiago y caídas de árboles en Valverde

Un calle inundada en Santiago. ( FOTO CEDIDA POR LA DEFENSA CIVIL )

Las lluvias registradas este martes provocaron inundaciones momentáneas en varios municipios de Santiago y Valverde, donde además se reportó la caída de árboles sobre vías. Hasta el momento no se han reportartado víctimas ni personas heridas.

En Santiago, imágenes difundidas por la Defensa Civil se observan calles inundadas mientras varios vehículos intentan continuar su recorrido por las vías afectadas.

De acuerdo con el organismo de socorro, las precipitaciones afectaron sectores como La Gloria, 27 de Febrero y barrio Duarte, así como Villa González, Navarrete, Hato del Yaque, La Herradura, La Canela, Santiago de los Caballeros, Puñal, Baitoa, Tamboril y Licey.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/21/whatsapp-image-2026-10-20-at-222009-ba1e0e44.jpeg Lluvias registradas en Santiago (FOTO CEDIDA POR LA DEFENSA CIVIL ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/21/whatsapp-image-2026-10-20-at-221900-32ceb66e.jpeg Lluvias registradas en Santiago (FOTO CEDIDA POR LA DEFENSA CIVIL ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/21/whatsapp-image-2026-10-20-at-221901-2abf52f0.jpeg Lluvias registradas en Santiago (FOTO CEDIDA POR LA DEFENSA CIVIL) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/21/whatsapp-image-2026-10-20-at-221857-c9b5e0d7.jpeg Lluvias registradas en Santiago (FOTO CEDIDA POR LA DEFENSA CIVIL ) ‹ >

Asimismo, se reportaron lluvias en los municipios de San José de las Matas y Jánico.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños como consecuencia de las precipitaciones.

En tanto, en Mao y otras localidades de Valverde, las precipitaciones estuvieron acompañadas de fuertes ráfagas de viento, tronadas y descargas eléctricas, que ocasionaron la caída de árboles que obstruyeron temporalmente varias vías.

Uno de los puntos afectados fue el tramo carretero Mao-Amina, donde los árboles derribados interrumpieron el tránsito. Brigadas de la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos de Mao y la Cruz Roja Dominicana realizaron labores para retirar los troncos y las ramas, despejar las carreteras y reducir los riesgos en las zonas afectadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/21/e579952a-fe8c-43d2-82f7-089abd091134-54efd2d1.jpg Miembros de la Defensa Civil mientras cortan un árbol caído en Valverde. (CEDIDA POR ALFREDO MADERA)

Pedro Antonio Torres Martínez, director regional Noroeste de la Defensa Civil, con asiento en Mao, informó sobre las afectaciones y las acciones de respuesta. Según el reporte preliminar, los trabajos permitieron restablecer la circulación en los puntos intervenidos.

Recomendaciones de la Defensa Civil

Ante las condiciones meteorológicas, la Defensa Civil exhortó a las familias que residen en zonas vulnerables, especialmente cerca de cañadas, ríos, arroyos y áreas propensas a inundaciones, a mantenerse atentas a la evolución de las lluvias y a los pronósticos meteorológicos.

De igual manera, recomendó mantener una vigilancia preventiva, evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con niveles elevados de agua, y seguir las orientaciones y alertas emitidas por los organismos oficiales de emergencia.

Te puede interesar El COE emite alerta verde para cinco provincias por lluvias este jueves El COE emite alerta verde para cinco provincias por lluvias

La institución también instó a los integrantes del Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta (PMR), a las autoridades municipales y a los organismos de socorro a mantener la coordinación y la vigilancia en sus respectivas demarcaciones, con el propósito de alertar oportunamente a las familias y prevenir situaciones que pongan en peligro vidas y propiedades.

Hay cinco provincias en alerta verde

Por la vaguada, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó en alerta verde las provincias Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde, Santiago y Puerto Plata.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y a tomar las precauciones necesarias ante posibles inundaciones y crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/21/hvfjrulwmamt02s-0dab296c.jpg