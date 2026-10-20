Madre de Juan Carlos Ávila pide que la baja militar de su hijo sea tramitada por vía diplomática

Juan Carlos Ávila Espaillat tras ser herido en la guerra rusa. ( TOMADA DEL INSTAGRAM DE JUAN CARLOS )

La madre del dominicano Juan Carlos Ávila Espaillat pidió este martes a las autoridades dominicanas que tramiten por vía diplomática el documento relacionado con la baja militar de su hijo, debido al temor de que entregarlo directamente a sus superiores en Rusia pueda poner en riesgo su vida.

Yesenia María Espaillat explicó que la Embajada Dominicana en Rusia le indicó a su hijo que presentara el documento ante sus superiores militares, pero el joven tiene miedo de hacerlo por las posibles consecuencias que podría enfrentar.

Según relató, un médico militar que ya lo había atendido durante una hospitalización anterior le advirtió que no se atreviera a entregar el documento porque podría sucederle algo. Esa advertencia aumentó el temor del joven, quien permanece en territorio ruso tras resultar herido durante la guerra contra Ucrania.

Temores y solicitud diplomática

"Yo entiendo que esa documentación tienen que hacérsela llegar vía diplomática", expresó la madre, al insistir en que las autoridades deben buscar una alternativa que permita completar el procedimiento sin exponer directamente a su hijo.

Espaillat indicó que, luego de informar a funcionarios dominicanos sobre las heridas de Juan Carlos, recibió comunicación de la Cancillería y posteriormente de la representación diplomática dominicana en Rusia, desde donde le solicitaron documentos para gestionar su caso.

La madre sostuvo que, según las informaciones que recibió, las autoridades coordinaron acciones y determinaron que su hijo califica para solicitar la baja militar. Sin embargo, cuestionó que se le indique al joven que entregue personalmente la documentación a sus superiores, cuando este teme por su seguridad.

La mujer aclaró que comprende las dificultades que puede enfrentar la representación diplomática para acceder al lugar donde se encuentra Juan Carlos, pero considera que el documento debe remitirse por los canales oficiales correspondientes.

Acciones del Gobierno

La madre manifestó que mantiene la esperanza de que las nuevas gestiones anunciadas por el Gobierno dominicano contribuyan a resolver el caso de su hijo y permitan avanzar en los trámites para su salida del servicio militar.

El Gobierno anunció la contratación de asesoría jurídica en Rusia y el envío de una comisión a Moscú para dar seguimiento a los casos de dominicanos vinculados al conflicto entre Rusia y Ucrania.

La delegación estará encabezada por el viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios, Opinio Díaz Vargas, y tiene previsto coordinar con las autoridades rusas para conocer la situación de los ciudadanos afectados y explorar mecanismos de asistencia.

Espaillat expresó que ve con esperanza estas acciones, aunque aseguró que la embajada dominicana en Rusia no se había vuelto a comunicar con ella para informarle sobre los pasos que seguirían en el caso de su hijo.

También indicó que fue convocada a una reunión con el viceministro en la Cancillería dominicana, pero recibió el aviso durante la misma mañana en que estaba pautado el encuentro, lo que le impidió reorganizar sus compromisos laborales para asistir.

Reacciones familiares

En medio de la incertidumbre por el procedimiento de baja, Espaillat informó que su hijo fue sometido a una operación durante la mañana y que, según le comunicaron, tenía prevista otra intervención quirúrgica en una pierna a las 4:00 de la tarde.

Juan Carlos Ávila Espaillat, de 28 años y oriundo de la comunidad de Anamuyita, en Higüey, La Altagracia, ha pedido públicamente ayuda al presidente Luis Abinader para regresar a República Dominicana. En declaraciones difundidas en redes sociales, afirmó que fue herido nuevamente después de ser enviado al frente de batalla.

En un video difundido en las redes sociales, Carlos Manuel, hermano de Juan Carlos, también cuestionó que el documento relacionado con la baja fuera enviado directamente al joven para que lo presentara ante sus superiores militares.

El familiar sostuvo que la representación consular dominicana debería realizar las gestiones ante las autoridades rusas, en lugar de dejar en manos de Juan Carlos la entrega de la documentación.

"Ustedes tienen que trabajar la vía diplomática, no poner esa vida en más peligro de la que está", expresó en el video, en el que manifestó su preocupación por las posibles consecuencias que podría enfrentar su hermano.

Los señalamientos sobre posibles represalias corresponden a los temores expresados por los familiares y no han sido confirmados de manera independiente.

La familia espera que las autoridades dominicanas aclaren el procedimiento que se seguirá con el documento y que la asistencia jurídica anunciada permita encontrar una vía segura para avanzar en la solicitud de baja militar de Juan Carlos.