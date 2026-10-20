Reubicación de comerciantes retrasa inicio de reconstrucción del Hospedaje Yaque en Santiago

Directivos de Amaprosan conversan sobre la situación del Hospedaje Yaque durante el depósito de una ofrenda floral ante el busto de Juan Pablo Duarte, ubicado frente al Ayuntamiento de Santiago, con motivo de la celebración del Día del Comercio. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

La reubicación de los comerciantes se mantiene como uno de los principales desafíos para iniciar la reconstrucción del Hospedaje Yaque, una obra que busca transformar las condiciones de este importante centro de abastecimiento de Santiago.

La presidenta de la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago (Amaprosan), Hilsa López, explicó que las autoridades trabajan en la solución de los aspectos sociales vinculados al proyecto, con el propósito de garantizar que los comerciantes puedan continuar sus actividades económicas durante el proceso de reconstrucción.

Reubicación de comerciantes

De acuerdo con el levantamiento realizado en el área de intervención, unos 301 comerciantes serán impactados por la obra, de los cuales 99 necesitan ser trasladados provisionalmente.

López indicó que más del 95 % de los espacios destinados a la reubicación están habilitados, aunque todavía falta encontrar locales para algunos almacenes de provisiones que operan dentro del mercado.

La dirigente comercial sostuvo que la disponibilidad de esos espacios es fundamental para evitar que los comerciantes pierdan sus fuentes de ingresos mientras se ejecutan los trabajos.

Deterioro y problemas sanitarios

Luis Manuel Méndez, coordinador de los trabajos que se desarrollan en el Hospedaje Yaque, explicó que la intervención requiere una planificación cuidadosa para evitar que los comerciantes dejen de producir durante la ejecución de la obra.

Comparó el proceso con una operación de corazón abierto, en la que es necesario intervenir la estructura sin detener el funcionamiento de la actividad comercial.

Méndez aseguró que las gestiones sociales se mantienen desde que el proyecto fue anunciado y que se ha avanzado en la liberación de espacios ocupados durante años por chatarras y vehículos abandonados.

Sostuvo que el objetivo es completar los preparativos antes de iniciar la demolición, de manera que exista una solución definida para los comerciantes afectados y se eviten retrocesos durante la ejecución.

El tema del Hospedaje Yaque fue abordado durante las actividades organizadas por Amaprosan con motivo del Día del Comercio, que incluyeron una ofrenda floral ante la estatua del patricio Juan Pablo Duarte, en reconocimiento a su legado en la construcción de la República Dominicana.

Durante la actividad, la presidenta de la entidad llamó a los comerciantes mayoristas de Santiago a mantenerse unidos para fortalecer el sector y lograr reivindicaciones que también favorezcan a los consumidores.