Una tarde de intensas lluvias y fuertes vientos dejó a su paso calles inundadas, árboles derribados, viviendas y vehículos afectados, además de carreteras temporalmente bloqueadas en el municipio de Mao y otras zonas de la provincia Valverde.

Las precipitaciones estuvieron acompañadas de fuertes ráfagas de viento, tronadas y constantes descargas eléctricas.

Uno de los puntos afectados fue el tramo carretero Mao–Amina, donde los árboles caídos interrumpieron temporalmente el tránsito, creando dificultades para quienes necesitaban desplazarse entre ambas localidades.

El impacto del temporal no se limitó a las carreteras. En diferentes sectores de Mao, la caída de árboles alcanzó propiedades privadas, dejando daños materiales.

Organismos de socorro movilizados

Ante la situación, brigadas de la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos de Mao y la Cruz Roja Dominicana desplegaron labores de emergencia para retirar los árboles derribados, despejar las vías y reducir los riesgos en los lugares afectados.

Los equipos trabajaron en el corte y retiro de troncos y ramas que obstaculizaban la circulación y comprometían la seguridad de viviendas y vehículos.

De acuerdo con el informe oficial, las intervenciones permitieron restablecer el tránsito en los puntos afectados y recuperar las condiciones de seguridad en las áreas intervenidas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/21/whatsapp-image-2026-10-20-at-102515-pm-e353101b.jpeg Voluntarios de la Defensa Civil retiran árbol que cayó a la vía pública. (DIARIO LIBRE/JAVIER GENAO)

Sin víctimas, pero con daños materiales

Hasta el momento no se han registrado pérdidas humanas ni personas lesionadas, según el balance preliminar de los organismos de emergencia.

El reporte fue ofrecido por Pedro Antonio Torres Martínez, director regional Noroeste de la Defensa Civil, con asiento en Mao, quien detalló las afectaciones y las acciones ejecutadas por las instituciones de respuesta.