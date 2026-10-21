Qué facultades tiene el nuevo arzobispo metropolitano de Santo Domingo, según el derecho canónico

La sucesión de monseñor Carlos Tomás Morel Diplán al frente de la Arquidiócesis Metropolitana de Santo Domingo puede generar confusión sobre el alcance de su autoridad frente a las demás diócesis del país. Su gobierno pastoral se limita a esa arquidiócesis, que comprende el Distrito Nacional, Santo Domingo Norte y Oeste, Los Alcarrizos y Pedro Brand, además de toda la provincia Monte Plata.

El 12 de octubre de 2026, el Vaticano informó que el papa León XIV aceptó la renuncia de Francisco Ozoria al gobierno pastoral de la arquidiócesis y que Morel Diplán le sucedería. Hasta entonces, Morel era arzobispo coadjutor de esa misma jurisdicción. En un acto distinto, el papa lo nombró ordinario militar para la República Dominicana.

En el país hay dos provincias eclesiásticas, la de Santo Domingo y la de Santiago de los Caballeros. Cada una agrupa una arquidiócesis metropolitana y varias diócesis sufragáneas. Estas diócesis forman parte de la misma provincia eclesiástica, pero no de la arquidiócesis. Cada una tiene su propio obispo y territorio.

La provincia eclesiástica de Santo Domingo incluye la Arquidiócesis de Santo Domingo y seis diócesis sufragáneas:

La Arquidiócesis de Santo Domingo abarca el Distrito Nacional , Santo Domingo Norte y Oeste, Los Alcarrizos, Pedro Brand y toda la provincia Monte Plata .

abarca el , Norte y Oeste, Los Alcarrizos, Pedro Brand y toda la . La Diócesis Stella Maris comprende Santo Domingo Este, San Antonio de Guerra y Boca Chica .

comprende Este, San Antonio de Guerra y . La Diócesis de Baní abarca Peravia , San Cristóbal y San José de Ocoa .

abarca , San Cristóbal y . La Diócesis de Barahona comprende Barahona , Bahoruco, Independencia y Pedernales .

comprende , Bahoruco, Independencia y . La Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia , en Higüey , abarca La Altagracia, La Romana y El Seibo.

, en , abarca La Altagracia, y El Seibo. La Diócesis de San Juan de la Maguana comprende Azua , Elías Piña y San Juan .

comprende , Elías Piña y . La Diócesis de San Pedro de Macorís abarca San Pedro de Macorís y Hato Mayor .

abarca y . La provincia eclesiástica de Santiago de los Caballeros incluye su arquidiócesis metropolitana y cuatro diócesis sufragáneas :

incluye su y cuatro : La Arquidiócesis de Santiago comprende la mayor parte de las provincias Santiago y Espaillat , además de la sección Arroyo del Toro , en Puerto Plata .

comprende la mayor parte de las provincias y , además de la sección , en . La Diócesis de La Vega abarca La Vega , Hermanas Mirabal , Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez.

abarca , , Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez. La Diócesis de Mao-Montecristi comprende Valverde , Monte Cristi , Santiago Rodríguez y Dajabón.

comprende , , Rodríguez y Dajabón. La Diócesis de Puerto Plata abarca la mayor parte de esa provincia y algunos territorios de Santiago y Espaillat .

abarca la mayor parte de esa provincia y algunos territorios de y . La Diócesis de San Francisco de Macorís comprende Duarte, María Trinidad Sánchez y Samaná.

Los límites eclesiásticos no siempre coinciden con los de las provincias civiles. La Arquidiócesis de Santiago, por ejemplo, no abarca todo Santiago ni toda Espaillat, porque algunos territorios de esas provincias corresponden a la Diócesis de Puerto Plata. En cambio, una sección de Puerto Plata, Arroyo del Toro, pertenece a la arquidiócesis.

Otras funciones de Morel Diplán

Dentro de la Arquidiócesis de Santo Domingo, Morel ejerce las facultades propias de un obispo diocesano. El Código de Derecho Canónico le reconoce potestad ordinaria, propia e inmediata para su función pastoral, además de potestades legislativas, ejecutivas y judiciales.

Para erigir o suprimir parroquias, o modificarlas notablemente, debe oír previamente al consejo presbiteral. Como metropolitano, también tiene funciones específicas respecto a las diócesis sufragáneas de su provincia eclesiástica.

Puede vigilar la observancia de la fe y la disciplina e informar al papa sobre posibles abusos. Si un obispo sufragáneo descuida la visita canónica a su diócesis, puede realizarla con aprobación previa de la Santa Sede.